«Символ единства и преемственности поколений». Президент поздравил белорусов с Днём пожилых людей

Новости Беларуси. 1 октября – особенная дата в международном календаре. Во всем мире отмечают День пожилых людей, когда мы отдаем дань уважения всем, кто свои силы и знания посвятил будущему своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искренние поздравления с пожеланиями здоровья, оптимизма и душевного тепла белорусам, вступившим в почтенный возраст, адресовал Президент Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Этот праздник – символ единства и преемственности поколений, яркое свидетельство безграничного уважения к тем, кто является хранителем исторической памяти и правды, моральных основ и богатых традиций белорусского народа. Вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю социальную защиту и поддержку. Повышение качества жизни, создание условий для активного и достойного долголетия неизменно будут важнейшими приоритетами нашей государственной политики.