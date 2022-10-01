«Символ единства и преемственности поколений». Президент поздравил белорусов с Днём пожилых людей

Новости Беларуси. 1 октября – особенная дата в международном календаре. Во всем мире отмечают День пожилых людей, когда мы отдаем дань уважения всем, кто свои силы и знания посвятил будущему своей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Искренние поздравления с пожеланиями здоровья, оптимизма и душевного тепла белорусам, вступившим в почтенный возраст, адресовал Президент Александр Лукашенко.