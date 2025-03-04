Коллективу Министерства связи и информатизации представили нового главу ведомства
Назначенные главой государства руководители приступили к работе. Сегодня, 4 марта, коллективу Министерства связи и информатизации нового главу ведомства представил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У Кирилла Залесского опыт дипломатической работы. До назначения был заместителем начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ. Задачи, которые предстоит решать в качестве министра, – цифровизация экономики, увеличение скорости интернета во всех уголках страны, даже в самых отдаленных.
Кирилл Залесский, министр связи и цифровизации Беларуси:
Президент вчера озвучил задачу – разобраться с вопросами цифровизации. Таким образом, чтобы у нас цифровизация не была ради цифровизации. Действительно, тема сложная с точки зрения понимания. Тема объемная. Цифровизация – дело дорогостоящее. И, безусловно, ее нужно внедрять с умом. Это не должна быть дань моде. Это должно быть исключительно для интересов либо наших граждан, либо экономики в целом. Поэтому мы будем на этом фокусировать свое внимание.
Наша страна обладает весьма развитым IT-сектором. Цифровые наработки должны помогать решать насущные практические задачи внутри страны, убежден новый глава ведомства.