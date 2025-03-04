Коллективу Министерства связи и информатизации представили нового главу ведомства

У Кирилла Залесского опыт дипломатической работы. До назначения был заместителем начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ. Задачи, которые предстоит решать в качестве министра, – цифровизация экономики, увеличение скорости интернета во всех уголках страны, даже в самых отдаленных.

Кирилл Залесский, министр связи и цифровизации Беларуси:

Президент вчера озвучил задачу – разобраться с вопросами цифровизации. Таким образом, чтобы у нас цифровизация не была ради цифровизации. Действительно, тема сложная с точки зрения понимания. Тема объемная. Цифровизация – дело дорогостоящее. И, безусловно, ее нужно внедрять с умом. Это не должна быть дань моде. Это должно быть исключительно для интересов либо наших граждан, либо экономики в целом. Поэтому мы будем на этом фокусировать свое внимание.

Наша страна обладает весьма развитым IT-сектором. Цифровые наработки должны помогать решать насущные практические задачи внутри страны, убежден новый глава ведомства.