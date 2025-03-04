Лукашенко назначил Юрия Горлова на должность министра сельского хозяйства и продовольствия

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко 4 марта назначил Юрия Горлова на должность министра сельского хозяйства и продовольствия. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого».

До настоящего времени Юрий Горлов работал помощником Президента - инспектором по Гомельской области. На эту должность он был назначен в сентябре 2023 года.

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