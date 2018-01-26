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«Жаловаться меньше бизнес не станет. Психология человека – ему всегда будет немножко чего-то не хватать»: Бороденя о Декрете №7

26 января 2018 17:59
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Новости Беларуси. С 1 января вступил в силу Декрет о либерализации бизнеса.  Эксперты высказали мнения об его эффекте в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
Сейчас мы надеемся на то, что бизнес, который бесконечно у нас жаловался на жизнь, вздохнёт чуть свободнее. Можно ли делать какие-то прогнозы, будет оно так или нет?

Чтобы это сработало, мы должны все разделять эту идею и работать на эту идею.

На идею того, что малый и средний бизнес должен занимать достойное место, должен быть уважаем, и для него все государственные органы должны создавать условия.

Рабочие места: «Открытый разговор»

# общество # Бизнес в Беларуси # Валерий Бороденя

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