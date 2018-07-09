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Кто является государственными должностными лицами в Беларуси?

09 июля 2018 12:53
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Новости Беларуси. О классификации рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Алексей Корочкин, кандидат юридических наук, доцент:
Полный перечень тех лиц, которые относятся к государственным должностным лицам, можно найти в том же законе о коррупции. Если обобщённо, то к государственным должностным лицам относятся высшие должностные лица государства, депутаты, сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры, налоговых и таможенных органов, судьи и иные государственные служащие, на которых распространяется закон о государственной службе.

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# Закон # общество # Алексей Корочкин

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