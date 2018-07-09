Купить недвижимость за одну базовую. В Гомельской области открывают бизнес, возрождая запущенные здания

Новости Беларуси. За 25 рублей и 73 копейки ушел с аукциона заброшенный отель в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это, кстати, в два раза ниже чем стоимость ночлега в любой из столичных гостиниц. Новый хозяин должен будет создать на приобретенных площадях не менее двух новых рабочих мест, но скорее всего их будет больше. Здание планируется использовать по назначению.

Александр Добриян, СТВ:

Информация устарела. Уже продано. За 25 рублей 73 копейки. Цена – курам на смех. Но и это не «Хилтон». Правда, когда-то свободных номеров здесь не было. Подзаработать в самый успешный совхоз Кормянского района приезжали из разных уголков Советского Союза.

За длинным рублем сюда давно не ездят. Но перспективы у объекта есть. Новый хозяин за год планирует привести здание в порядок и открыть на первом этаже продовольственный магазин. На втором разместится банкетный зал и несколько номеров. Местные жители считают, что проект будет успешным.

Елена Густова, житель агрогородка Коротьки:

В школу, например, молодые специалисты приезжают. Им либо снять квартиру, если они не отсюда, или в гостиницу – мне кажется, это и лучше.

Покупка площадей для бизнеса на аукционах Госкомимущества уже стало нормой для Беларуси. За десять лет только в Гомельской области продано свыше 2 тысяч объектов, каждый третий из них уже работает и приносит прибыль новому хозяину. Хит продаж – объекты за одну базовую величину.

Наталья Сацута, председатель Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:

Государственная собственность, я считаю, – сегодня самое уникальное предложение на рынке недвижимости. Государственная собственность имеет ряд преимуществ: продажа с понижением стоимости вплоть до 80 %, а также продажа за одну базовую величину.

1000 квадратных метров за 25 рублей – это не из области фантастики – белорусские реалии. Но это выгодные условия для людей с реальным желанием работать. Покупка школы, фермы или бани за одну базовую налагают ряд обязательств: объект должен работать и давать работу людям.