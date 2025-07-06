Кто выступит на открытии «Славянского базара» – ответил директор фестиваля

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Вот это мое самое нелюбимое, потому что если я скажу, что хедлайнер тот-то, значит все остальные… Понимаете, когда ты директор фестиваля, у которого 6-7 тысяч аккредитованных артистов… Я знаю, такой ажиотаж вызвало открытие. Мы очень долго на открытия не публиковали состав. И публикация открытия началась с Юрия Михайловича Антонова. Ну, понятно, что классический наш зритель сразу воспел, говорит: вау, вау, вау, круто, круто. Ну, а точно так же на любой вкус и цвет. У нас в открытии будет и Сергей Лазарев, и Виктория Олешко, и Петр Елфимов, и Юрий Антонов, и Стас Михайлов, и Елена Ваенга. Поэтому у каждого свои вкусы.