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Кто выступит на открытии «Славянского базара» – ответил директор фестиваля

06 июля 2025 07:36
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Глеб Лапицкий, директор фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Мы можем проанонсировать хедлайнеров этого фестиваля?

Кто выступит на открытии «Славянского базара» – ответил директор фестиваля-2

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
Вот это мое самое нелюбимое, потому что если я скажу, что хедлайнер тот-то, значит все остальные… Понимаете, когда ты директор фестиваля, у которого 6-7 тысяч аккредитованных артистов… Я знаю, такой ажиотаж вызвало открытие. Мы очень долго на открытия не публиковали состав. И публикация открытия началась с Юрия Михайловича Антонова. Ну, понятно, что классический наш зритель сразу воспел, говорит: вау, вау, вау, круто, круто. Ну, а точно так же на любой вкус и цвет. У нас в открытии будет и Сергей Лазарев, и Виктория Олешко, и Петр Елфимов, и Юрий Антонов, и Стас Михайлов, и Елена Ваенга. Поэтому у каждого свои вкусы.

# Славянский базар в Витебске # Глеб Лапицкий # Александр Осенко # Белорусские исполнители # Российские исполнители

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