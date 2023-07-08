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Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»

08 июля 2023 07:37
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Новости Беларуси. Каникулы как возможность получить новые знания без учебников, оздоровиться и набраться ярких впечатлений. Где и как проводят лето столичные школьники? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот о чем пойдет речь завтра, 9 июля, в 10:00.

Насыщенная программа каждый день, где есть место развлечениям, спорту, патриотизму и традициям, без которых трудно представить пионерский лагерь.

Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»-1

Да, до сих пор дети в лагерях оздоровительных мажут пастой друг друга.
– Дети проводят лето без телефона, серьезно?
– Проводят лето без телефона, да.

Что такое современный оздоровительный лагерь и почему смена там пролетает как один день?

Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»-4

Сегодня из 31 загородного лагеря практически треть работает в режиме пяти смен.

А также школьные лагеря и центры дополнительного образования. Безграничные возможности приятно провести время и найти для себя новое увлечение.

Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»-7

И он посещает досугово-игровые комнаты в свободном режиме. Его никто не заставляет.

Летняя школа как возможность определиться с профессией.

Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»-10

Я мечтаю стать журналистом. А освоить азы этой профессии мне помог Дворец детей и молодежи.

Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»-13

Прямо сейчас в Центре детей и молодежи проходит торжественное открытие смены.

И еще много-много эмоций, которые возможны только во время детских каникул.

Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»-16

Светить – и никаких гвоздей! Вот лозунг мой и солнца!

Лето, которое не забудется никогда. Ток-шоу «Большой город». Воскресение, 9 июля, в 10:00.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Фотофакт

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