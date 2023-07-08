Эмоции, которые дают только каникулы! Как отдыхают летом школьники – анонс «Большого города»

Новости Беларуси. Каникулы как возможность получить новые знания без учебников, оздоровиться и набраться ярких впечатлений. Где и как проводят лето столичные школьники? Обсудили на площадке ток-шоу «Большой город», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот о чем пойдет речь завтра, 9 июля, в 10:00. Насыщенная программа каждый день, где есть место развлечениям, спорту, патриотизму и традициям, без которых трудно представить пионерский лагерь.

– Да, до сих пор дети в лагерях оздоровительных мажут пастой друг друга.

– Дети проводят лето без телефона, серьезно?

– Проводят лето без телефона, да. Что такое современный оздоровительный лагерь и почему смена там пролетает как один день?

Сегодня из 31 загородного лагеря практически треть работает в режиме пяти смен. А также школьные лагеря и центры дополнительного образования. Безграничные возможности приятно провести время и найти для себя новое увлечение.

И он посещает досугово-игровые комнаты в свободном режиме. Его никто не заставляет. Летняя школа как возможность определиться с профессией.

Я мечтаю стать журналистом. А освоить азы этой профессии мне помог Дворец детей и молодежи.

Прямо сейчас в Центре детей и молодежи проходит торжественное открытие смены. И еще много-много эмоций, которые возможны только во время детских каникул.