Два человека погибли в ЧП на Крымском мосту

Новости России. Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Информация утром 17 июля поступала противоречивая, но, по последним данным, конструкции его пролетов находятся на своих опорах, данные о повреждении опор не подтверждаются. Характер происшествия пока неизвестен.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что во время ЧП пострадал ребенок. Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины и женщины из региона. В связи с происшествием возможны изменения в расписании поездов. Движение туристов организовано по альтернативному маршруту.