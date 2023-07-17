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Два человека погибли в ЧП на Крымском мосту

17 июля 2023 06:27
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Новости России. Специально созданная группа по расследованию особо важных дел выехала для проведения следственных действий в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли в ЧП на Крымском мосту-1

Информация утром 17 июля поступала противоречивая, но, по последним данным, конструкции его пролетов находятся на своих опорах, данные о повреждении опор не подтверждаются. Характер происшествия пока неизвестен.

Два человека погибли в ЧП на Крымском мосту-4

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что во время ЧП пострадал ребенок. Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины и женщины из региона. В связи с происшествием возможны изменения в расписании поездов. Движение туристов организовано по альтернативному маршруту.

# ЧП # Новости России # Фотофакт

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