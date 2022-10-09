«Почему бы гипермаркету не поставить бидон с маслом» В Беларуси снова пришло время стеклянной тары?

Новости Беларуси. Пока перекупщики богатеют, те, кто каждый день трудится, не могут реализовать свой продукт. Речь о белорусских фермерах. К примеру, Столинский район сегодня в состоянии накормить всю страну. Очередной парадокс этого лета – небывалый урожай капусты, который крестьяне просто закопали в землю. Найти рынки сбыта для таких объемов не удалось, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Коршунов, председатель Союза фермеров Могилевской области:

У фермера было 20 гектаров капусты ранней, капусту он отдавал по 80 копеек, но гипермаркеты не могли купить, а покупали азербайджанскую по 3 рубля. Потому что что такое здесь наценка с 3 рублей, 30 %, прибыль, и что такое наценка с 80 копеек? Какая тут прибыль?

Председатель Союза фермеров Могилевской области Юрий Коршунов жалуется, что пробиться на прилавки больших магазинов фермерам не удается. Подвижки в этом вопросе есть у столичных коллег, но в целом большие сети найдут сто причин, чтобы фермер и сам отказался от своего же предложения сбыть большой урожай. В почете у крупных торговых арен мытые овощи в пакетиках. Цена на такие заметно отличается. Так, может, нужно вспомнить время бидонов и стеклянной тары, чтобы качественный товар мог купить каждый, не переплачивая за упаковку?