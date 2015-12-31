Телеканал СТВ к своему 15-летию создал креативный календарь

Течение времени – непостижимое и удивительное явление на земле. И так хочется запечатлеть его лучшие мгновения. Сделать дни чуть более запоминающимися, а настроение – великолепным. Неудивительно, что именно яркие и креативные календари привлекают к себе внимание публики и становятся великолепным подарком накануне Нового года.

Для одной части населения эталоном календаря считается знаменитый календарь Пирелли, который, кстати, в этом году сменил концепцию приглашать самых именитых фотографов и моделей. Делает лицом обложки людей, которые смогли поменять мир: добились своей цели или прославились. Благодаря своим заслугам или делам.

Всех радуют глаз профессиональные календари. Например, для фотографов, банкиров, поваров, почтальонов, строителей и даже рентгенологов.

Телеканал СТВ уже не первый год удивляет своими идеями по созданию фирменного календаря. Яркие, позитивные, запоминающиеся.

Наступающий год для телеканала станет особенным – 15 лет в эфире. Идейный вдохновитель происходящего – пресс-секретарь телеканала СТВ – телеведущая Ирина Ромбальская.