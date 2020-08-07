«С детства к комбайну привязан». Абсолютный рекорд: в Гродненском районе появился первый «пятитысячник»

Новости Беларуси. Урожайный на события день в Гродненской области. Регион перешагнул миллионный рубеж по намолоту зерна. А еще там поздравляют комбайнера, который первым в стране намолотил 5 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тем самым Андрей Росеник из сельхозпредприятия имени Кремко установил абсолютный рекорд жатвы в Гродненской области за всю ее историю. О небывалом урожае золотых полей и людях, что на вес золота, репортаж Галины Буро.

Андрей Росеник вспоминает, как еще недавно ему не терпелось выйти в эти колосья. Еще бы, новый комбайн надо было испытать на золоте полей. Переживал, конечно: техника не обкатанная, удастся ли удержать планку лидера. Но опыт 15 сезонов жатвы не подвел. Сначала он первый тысячник в стране, а сегодня, опять же, первым в Беларуси, отправил в бункер уже 5 тысяч тонн зерна. «Просто стараюсь ответственно подходить к работе». Комбайнёр из Гродненской области установил абсолютный рекорд жатвы

Он скромно говорит, что просто выполнял свою работу, как умеет, как научил отец, чтобы гордилась его семья. Вот она – сила родной земли. И новый абсолютный рекорд на ней. Андрей Росеник, помимо прочего, стал еще и первым в истории Гродненской области пятитысячником.

Награждение в поле – это уже многолетняя традиция. А вот поощрение премией совсем не символически. Хороший труд поддерживают рублем. Зато звание рекордсмена уж точно ни за какие деньги не купишь.

В этом году, как говорят в сельхозпредприятии имени Кремко, все звезды сошлись: трудолюбие аграриев, современные технологии и небывалый урожай, особенно озимых культур. В целом же, средняя урожайность зерновых и зернобобовых – почти 95 центнеров с гектара.

Сергей Кремко, председатель правления производственного кооператива имени В.И. Кремко:

За всю историю хозяйства установлены новые рекорды в нашем хозяйстве. Это дневной намолот, который превысил и составил 358 тонн в день на комбайн, такого не было раньше. Ну, и валовый сбор самый большой будет за всю историю хозяйства – в районе 30 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

И все же, есть еще одна важная составляющая успеха – это поддержка главы государства, уверен аграрий. Ежегодно ход полевых работ Президент держит на личном контроле. Даже в этот раз, в преддверии главной политической кампании, проходящей в очень непростых условиях, Александр Лукашенко находит время и поле выехать, и с трибуны аграриев поддержать. Александр Лукашенко: по многим позициям знак «Сделано в Беларуси» уже работает как лучшая реклама

И пока солнце еще высоко, а погода шепчет, рекорд намолота в хозяйстве, скорее всего, не окончательный. Да-да, новая цель для Андрея Росеника – 6 тысяч тонн! А здесь слов на ветер не бросают.

Галина Буро, корреспондент:

Позади комбайнов больше 90 процентов площадей. Кипит и уборка рулонов соломы на полях – самое время для красивых фотосессий. А вот аграриям не до отдыха, сразу начинают готовить почву – и в середине августа уже начнут сеять озимый рапс.