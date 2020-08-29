Андрей Муковозчик: «Как много белорусов просто умрёт в течение года-двух, если заводы встанут?»

Новости Беларуси. Ошпаривающие факты и бурлящие подробности. Для так называемых общественно-политических гурманов наш субботний телефельетон под названием «Накипело». Монолог из жизни в стиле мысли вслух о том, что приводит в осадок и разогревает до температуры кипения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик:

Здрасьте! Жил в Новогрудке Виктор Турлюк. В 20 лет пришел на завод простым экономистом. Вырос до директора. Вся жизнь – на Новогрудском заводе газовой аппаратуры, 12 последних лет – руководителем. На днях умер. Наши соболезнования семье и близким. Хорошего человека не стало. Рабочие говорят, мол, проблемы с сердцем. А о том, что произошло в его последний день жизни, выражаются скромно: «Это был такой небольшой митинг, люди собрались, чтобы высказать свои мнения и поговорить». Ну, вы бы еще сказали: пивка попить да позагорать. Да нет, дорогие мои земляки. Сначала был митинг на главной площади Новогрудка, куда пришли главы района и милиции. А потом председатель райисполкома поехал на завод и вместе с директором уговаривал рабочих не бастовать.

Андрей Муковозчик:

Как это бывает, мы все знаем: крик, ор, «не забудем – не простим», угрозы, упреки, сказать не дают, да и не слушают. «Разговор был пустой», – пишет TUT.by. Для кого как: вот Турлюк после этого-то разговора и умер. Довели мужика. Те, кто кричит «бастовать», и довели. Те, кто с полуфашистскими тряпками носится, довели. Кому не работать надо, а в «цепях» на площади постоять, довели. Кто без устали молотит языком в соцсетях, называя белорусов «оккупантами» и «карателями», довели. Директор завода, может, и болел. Но он болел за дело, это прежде всего. А скачущая блоха и здорового человека может так измотать, что никакие нервы не выдержат. Следом и сердце.

Такая же блоха (только на мотоцикле) в Воложине убила женщину прямо на пешеходном переходе. Троих детей враз оставил сиротами любитель погонять на Honda, завернувшись в «бел-чырвона-белое». Снова соболезнуем, снова сердце болит. Андрей Муковозчик:

На акциях-то правила соблюдать не нужно, зачем? Так он у вас, воложинцы, видно решил, что у него теперь всю жизнь будет акция? И как, много там у вас еще потенциальных убийц с полуфашистскими флагами? Вы ж их в лицо, небось, всех знаете, а? Теперь новогрудчане, воложинцы, да и все рабочие белорусы, послушайте. Если бы завод газовой аппаратуры был частным, его директор был бы жив. Он бы не нервничал, не срывал себе сердце. Он вообще со смутьянами даже встречаться бы не стал – а зачем? Выгнать горлопанов за ворота, вот и вся недолга. А на их место других набрать, может, и не сразу, но набрал бы, обязательно. Что, нет? Возможно, еще и более рукастых. И гораздо менее разговорчивых.