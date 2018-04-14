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Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов

14 апреля 2018 20:40
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Новости Беларуси. Что посеешь, то и пожнешь. На полях страны с каждым днем набирает темп посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если южные регионы ушли далеко вперед, то остальные только начинают. Официальный старт посевной кампании 14 апреля дан в Могилевской области. По старинной белорусской традиции – праздником Засевки.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-1

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-3

Юрий Прокопенко о старинных обрядах и современных технологиях.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-6

Эта посевная для Владимира Жука юбилейная – 20-я по счету. Механизатор наконец дождался, когда погода позволит выйти в поле. В 2018 году сев начался позже, но мощный трактор и сеялка с шестиметровым захватом помогут быстро и качественно догнать упущенное.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-9

Владимир Жук, механизатор:
В этом году весна, конечно, поздняz. Чтобы хороший урожай был, нужно хорошее настроение, ну, и хорошие мысли.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-12

Первый день посевной – настоящий праздник. И это не громкие слова: поздравить хлеборобов с началом сева приехали артисты.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-15

Юрий Прокопенко, СТВ:
Засевки – старинный обряд белорусов. Так наши предки начинали сев, когда поля вспахивались лошадьми, а засевались вручную. Чтобы посевы были чистыми, без сорняков, гаспадары поля по традиции одели самотканые пояса и соломенные шляпы.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-18

«Такие обряды – они всегда помогают». В Могилевской области прошли Засевки

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-21

Однако только на Бога хлеборобы давно уже не уповают. Вековой опыт соединяют с новыми технологиями. Чтобы собрать хороший урожай, необходимы и высокопродуктивные семена, и умная техника. В этом хозяйстве к старту посевной подошли во всеоружии.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-24

Виталий Фомкин, директор предприятия:
Хозяйство полностью обеспечено топливом для того, чтобы провести всю весенне-посевную кампанию. Также обеспечены техникой, удобрением.

Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов-27

Провести сев яровых, зерновых и зернобобовых в Могилевской области планируют меньше, чем за две недели. А летом рассчитывают на урожай богаче прошлогоднего, благо озимые перезимовали отлично.

# общество # Сельское хозяйство # Фотофакт # Юрий Прокопенко

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