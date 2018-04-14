Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов
Новости Беларуси. Что посеешь, то и пожнешь. На полях страны с каждым днем набирает темп посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И если южные регионы ушли далеко вперед, то остальные только начинают. Официальный старт посевной кампании 14 апреля дан в Могилевской области. По старинной белорусской традиции – праздником Засевки.
Юрий Прокопенко о старинных обрядах и современных технологиях.
Эта посевная для Владимира Жука юбилейная – 20-я по счету. Механизатор наконец дождался, когда погода позволит выйти в поле. В 2018 году сев начался позже, но мощный трактор и сеялка с шестиметровым захватом помогут быстро и качественно догнать упущенное.
Владимир Жук, механизатор:
В этом году весна, конечно, поздняz. Чтобы хороший урожай был, нужно хорошее настроение, ну, и хорошие мысли.
Первый день посевной – настоящий праздник. И это не громкие слова: поздравить хлеборобов с началом сева приехали артисты.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Засевки – старинный обряд белорусов. Так наши предки начинали сев, когда поля вспахивались лошадьми, а засевались вручную. Чтобы посевы были чистыми, без сорняков, гаспадары поля по традиции одели самотканые пояса и соломенные шляпы.
Однако только на Бога хлеборобы давно уже не уповают. Вековой опыт соединяют с новыми технологиями. Чтобы собрать хороший урожай, необходимы и высокопродуктивные семена, и умная техника. В этом хозяйстве к старту посевной подошли во всеоружии.
Виталий Фомкин, директор предприятия:
Хозяйство полностью обеспечено топливом для того, чтобы провести всю весенне-посевную кампанию. Также обеспечены техникой, удобрением.
Провести сев яровых, зерновых и зернобобовых в Могилевской области планируют меньше, чем за две недели. А летом рассчитывают на урожай богаче прошлогоднего, благо озимые перезимовали отлично.