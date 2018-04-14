Закопать горшочек с кашей в поле: в Могилёвской области посевную начали с древних обрядов

Новости Беларуси. Что посеешь, то и пожнешь. На полях страны с каждым днем набирает темп посевная кампания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И если южные регионы ушли далеко вперед, то остальные только начинают. Официальный старт посевной кампании 14 апреля дан в Могилевской области. По старинной белорусской традиции – праздником Засевки.