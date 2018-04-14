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Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?

14 апреля 2018 20:34
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Новости Беларуси. Месяц наведения порядка на земле объединил сотни белорусов, которые в выходные приводят в порядок собственные дворы, парки и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?-1

Частью большой трудовой акции 14 апреля стали и наши коллеги. В Налибокской пуще их ожидал приличный фронт работ.

Что из этого вышло? Расскажет Яна Таран.

Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?-4

Большое поле на окраине Налибокской пущи. В непривычной для себя обстановке – без софитов и камер, без суфлера и микрофона, только с лопатой и парой строительных перчаток – сотрудники СТВ обязались в «Неделю леса» высадить во второй по величине пуще страны 5000 саженцев ели.

Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?-7

Традиция «посади дерево – построй дом» в Беларуси сильна. Дом и дерево рядом – это родина, пусть и малая, но такая важная. Почти девиз нынешней «Недели леса».

Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?-10

Сергей Прохоров, ведущий СТВ:
Сегодня мы действительно засадили хорошую, внушительную делянку. Я очень рад, что появилась такая уникальная возможность принести пользу природе. Потому что все-таки лес – это наше богатство, одно из самых главных богатств для белорусов. Поэтому надо беречь и, по возможности, конечно, приумножать, что мы сегодня с коллегами и делаем.

Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?-13

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:
Что еще можно сделать, чтобы оставить свой след на этой планете? Нас уже не будет, а эти деревья будут большими. Сюда будут приходить наши последователи, наши потомки, дети или, может быть, даже правнуки и смотреть, какая по-прежнему зеленая и богатая лесами наша Беларусь.

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Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?-16

Яна Таран, СТВ:
В 2018 году акция «Неделя леса» проходит уже в 11 раз. За это время белорусы своими руками высадили 21 миллион деревьев.

Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?-19

Кстати, принять участие в акции, которая продлится до национального субботника, сможет любой желающий. Совместить пикник с благим делом просто: любое лесное хозяйство по запросу предоставит

# общество # Фотофакт # Екатерина Забенько # Проекты СТВ # Сергей Прохоров # Яна Таран

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