Сотрудники СТВ пообещали высадить 5000 саженцев ели в «Неделю леса». Что из этого вышло?

Новости Беларуси. Месяц наведения порядка на земле объединил сотни белорусов, которые в выходные приводят в порядок собственные дворы, парки и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Частью большой трудовой акции 14 апреля стали и наши коллеги. В Налибокской пуще их ожидал приличный фронт работ. Что из этого вышло? Расскажет Яна Таран.

Большое поле на окраине Налибокской пущи. В непривычной для себя обстановке – без софитов и камер, без суфлера и микрофона, только с лопатой и парой строительных перчаток – сотрудники СТВ обязались в «Неделю леса» высадить во второй по величине пуще страны 5000 саженцев ели.

Традиция «посади дерево – построй дом» в Беларуси сильна. Дом и дерево рядом – это родина, пусть и малая, но такая важная. Почти девиз нынешней «Недели леса».

Сергей Прохоров, ведущий СТВ:

Сегодня мы действительно засадили хорошую, внушительную делянку. Я очень рад, что появилась такая уникальная возможность принести пользу природе. Потому что все-таки лес – это наше богатство, одно из самых главных богатств для белорусов. Поэтому надо беречь и, по возможности, конечно, приумножать, что мы сегодня с коллегами и делаем.

Екатерина Забенько, ведущая СТВ:

Что еще можно сделать, чтобы оставить свой след на этой планете? Нас уже не будет, а эти деревья будут большими. Сюда будут приходить наши последователи, наши потомки, дети или, может быть, даже правнуки и смотреть, какая по-прежнему зеленая и богатая лесами наша Беларусь. Марианна Щеткина об акции «Обустроим малую родину»: Здорово, что она стартовала в столице Беларуси

Яна Таран, СТВ:

В 2018 году акция «Неделя леса» проходит уже в 11 раз. За это время белорусы своими руками высадили 21 миллион деревьев.