Кто такой Николай Чудотворец и почему православные вспоминают его имя перед Рождеством?

Новости Беларуси. В программе «Прикосновение к свету» на СТВ постараемся понять, где пролегают границы между душевным и духовным, ответить на вопросы тех, кто только ищет свою дорогу к храму. Рубрика «Вопрос к священнику».

Протоиерей Владимир Долгополов, настоятель храма равноапостольной княгини Ольги в Минске:

Зимой, в преддверии Рождества Христова, церковь среди прочих святых вспоминает святителя Николая Чудотворца, одного из наиболее почитаемых святых неразделенной церкви. Это зимнее воспоминание имеет и свою историческую основу. Тем не менее оно очень сильно отразилось на культуре всех европейских народов. Даже в нашем сознании зима – это время, когда можно верить в чудо, когда нужно ждать особой Божьей помощи. На рождество принято дарить подарки. Прежде всего детям, но и, конечно же, всем нуждающимся людям. И тут мы должны хорошо помнить, что эта традиция восходит своим возникновением к житию святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских.

Когда он, будучи сравнительно молодым человеком, узнал, что его сосед, отец трех дочерей, вынужден из-за нищеты готовить неравный, не по любви брак своих дочерей, он решил помочь этому несчастному человеку и ночью тайно через окошко подкидывал в эту семью мешочки с золотыми монетами. Собранные святителем и переданные так смиренно средства помогли отцу избежать неприятного брака для своих дочерей. Памятуя о таком милосердии святителя Николая, принято во время Рождественского поста не только заниматься своим духовным здоровьем, не только заботиться о своей душе, но и вспоминать о своих близких, стараться помочь тем, кто особенно нуждается.