Кто такие нарциссы и как взаимодействовать с такими людьми? Рассказал психолог

Абьюзеры, манипуляторы, злодеи – как только ни называют нарциссов. Далеко не всегда за этим определением скрывается демоническая личность или обладатель психического расстройства. Разбираемся, кто такие нарциссы и как с ними взаимодействовать.
Абьюзеры, манипуляторы, злодеи – как только ни называют нарциссов. Далеко не всегда за этим определением скрывается демоническая личность или обладатель психического расстройства. Разбираемся, кто такие нарциссы и как с ними взаимодействовать.
Александр Пшонка, психолог:
Нарциссизм – это черты личности, которые присущи каждому человеку. В норме они отвечают за проявленность, за желание получения одобрение от других людей. Если мы говорим про нарциссический тип личности, то простыми словами это идеализация себя, часто за счет обесценивания других с целью повышения собственной самооценки.
Распознать нарцисса легко: у него всегда раздутое чувство собственной значимости, фантазии о безграничном успехе и власти. Такой человек требует постоянного внимания и считает, что он не похож на других и равных ему мало. А вот причины такого поведения разные.
Подробности в видеоматериале.