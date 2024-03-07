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Кто такие нарциссы и как взаимодействовать с такими людьми? Рассказал психолог

07 марта 2024 08:51
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Абьюзеры, манипуляторы, злодеи – как только ни называют нарциссов. Далеко не всегда за этим определением скрывается демоническая личность или обладатель психического расстройства. Разбираемся, кто такие нарциссы и как с ними взаимодействовать.

Кто такие нарциссы и как взаимодействовать с такими людьми? Рассказал психолог-1

Александр Пшонка, психолог:
Нарциссизм – это черты личности, которые присущи каждому человеку. В норме они отвечают за проявленность, за желание получения одобрение от других людей. Если мы говорим про нарциссический тип личности, то простыми словами это идеализация себя, часто за счет обесценивания других с целью повышения собственной самооценки.

Кто такие нарциссы и как взаимодействовать с такими людьми? Рассказал психолог-4

Распознать нарцисса легко: у него всегда раздутое чувство собственной значимости, фантазии о безграничном успехе и власти. Такой человек требует постоянного внимания и считает, что он не похож на других и равных ему мало. А вот причины такого поведения разные.

Подробности в видеоматериале.

# Психология # общество # Яна Галуза

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