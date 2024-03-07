Кто такие нарциссы и как взаимодействовать с такими людьми? Рассказал психолог

Абьюзеры, манипуляторы, злодеи – как только ни называют нарциссов. Далеко не всегда за этим определением скрывается демоническая личность или обладатель психического расстройства. Разбираемся, кто такие нарциссы и как с ними взаимодействовать.

Александр Пшонка, психолог:

Нарциссизм – это черты личности, которые присущи каждому человеку. В норме они отвечают за проявленность, за желание получения одобрение от других людей. Если мы говорим про нарциссический тип личности, то простыми словами это идеализация себя, часто за счет обесценивания других с целью повышения собственной самооценки.