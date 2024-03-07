Нормы по включению отопления изменились в Беларуси. Новшества в конце февраля внес Совет министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается начала сезона, тепло в детские сады, школы, медучреждения и другие социальные объекты будут подавать, когда средняя температура в течение трех суток подряд будет составлять 10 градусов и ниже. Раньше ждали 5 суток.

В жилфонде, общежитиях, учреждениях образования, театрах батареи будут становиться горячими, когда столбик термометра опустится до 8 градусов тепла. Здесь также будут ориентироваться по показателям за трое суток. Также скорректирован порядок проведения отопительного сезона. Энергоснабжающие организации должны будут руководствоваться решениями республиканской оперативной группы.

С похолоданием подача тепла будет увеличиваться, а с потеплением – уменьшаться. Что касается отключения отопления, решения будут приниматься на местах. Ориентироваться также будут на среднесуточные показатели температуры воздуха. Если она поднимется до 8 градусов тепла и выше и продержится три дня – подачу тепла остановят.