Более 3 тыс. фур и легковушек простаивают в очередях на границах Беларуси с ЕС

Нелегитимная транспортная блокада, нарушение международного торгового права, откровенная дезинформация и намеренное обострение обстановки у рубежей. Несмотря на то, что Беларусь остается открытой, гостеприимной и не предпринимает никаких недружественных шагов в отношении соседних государств, сопредельные страны Европы продолжают идти по пути конфронтации. Не останавливает даже то, что от принимаемых властями решений страдают в первую очередь местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за закрытия Литвой двух пунктов пропуска на границе с Беларусью очереди транспорта на въездах в ЕС продолжают расти. По данным ГПК, на утро 7 марта перед действующими КПП скопилось более 3 000 большегрузов и легковушек. Самым загруженным остается литовское направление.

Только в «Каменном Логе» и «Беняконях» застряли почти 1 800 фур. Обостряется ситуация и на рубежах с другими странами Евросоюза, поскольку из-за закрытия погранпереходов многие перевозчики были вынуждены изменить привычные маршруты. Если 6 марта утром в латвийском пункте пропуска «Григоровщина» стояли 470 грузовиков, то сегодня – 490. Еще 300 фур ждут проезда на белорусско-польской границе в «Козловичах».

Что до легковушек, если обычно серьезного скопления транспорта не наблюдается, то накануне длинных выходных и простые граждане вынуждены терять время, ожидая, пока контрольные службы сопредельных стран выполнят свою работу. Сейчас самая большая очередь образовалась в пункте пропуска «Брест», здесь простаивает 250 авто.

После того как Литва с марта закрыла КПП «Лаворишкес» и «Райгардас», на совместной границе осталось лишь два действующих пункта пропуска.