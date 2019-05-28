Кто такие добровольные дружинники, и почему День пограничника начинают праздновать ровно в 20.00?

Сегодня День пограничника. Службе исполняется 101 год, а отмечать профессиональный праздник пограничники начинают накануне в 20.00. Почему так?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления идеологической работы государственного пограничного комитета Республики Беларусь – Михаил Оксенюк.

Почему вы начинаете отмечать праздник накануне?

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Служба пограничная – особая служба, основная работа, как вы понимаете, осуществляется ночью, поэтому ночью пограничники находятся на службе, соответственно, днем они отдыхают. Поэтому наибольшее количество людей собирается на пограничной заставе, на пограничном посту к 20 часам. И чтобы поставить очередные задачи на очередные сутки, необходимо собрать весь личный состав, посмотреть готовность к охране границы и предшествует началу пограничных суток боевой расчет.