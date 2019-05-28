Прямой эфир

Кто такие добровольные дружинники, и почему День пограничника начинают праздновать ровно в 20.00?

28 мая 2019 09:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня День пограничника. Службе исполняется 101 год, а отмечать профессиональный праздник пограничники начинают накануне в 20.00. Почему так?     

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник управления идеологической работы государственного пограничного комитета Республики Беларусь – Михаил Оксенюк.  

Почему вы начинаете отмечать праздник накануне? 

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы государственного пограничного комитета Республики Беларусь:   
Служба пограничная – особая служба, основная работа, как вы понимаете, осуществляется ночью, поэтому ночью пограничники находятся на службе, соответственно, днем они отдыхают. Поэтому наибольшее количество людей собирается на пограничной заставе, на пограничном посту к 20 часам. И чтобы поставить очередные задачи на очередные сутки, необходимо собрать весь личный состав, посмотреть готовность к охране границы и предшествует началу пограничных суток боевой расчет.   

Кто такие добровольные дружинники, и почему День пограничника начинают праздновать ровно в 20.00?-1

Какие сейчас задачи стоят перед пограничниками? Какие были курьезные случаи на пограничной службе? Кто такие добровольные дружинники?

Подробнее – в видеоматериале.

# Государственная граница Беларуси # общество # Михаил Оксенюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей»
28 мая 2019 08:09

Александр Лукашенко: «Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей»

«Стреляй, но не истребляй»: в Беларуси растут популяции оленей и ланей
28 мая 2019 07:05

«Стреляй, но не истребляй»: в Беларуси растут популяции оленей и ланей

На экологичном транспорте. Сотрудники МЧС участвовали в велопробеге в Воложинском районе
27 мая 2019 19:37

На экологичном транспорте. Сотрудники МЧС участвовали в велопробеге в Воложинском районе