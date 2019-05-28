Александр Лукашенко: «Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей»

Новости Беларуси. Профессиональный праздник 28 мая у защитников рубежей: в Беларуси отмечают День пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники органов этой службы вносят весомый вклад в обеспечение и укрепление суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом говорится в поздравлении главы нашего государства Александра Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу, обладающих особыми знаниями, выдержкой и проницательностью. Своими каждодневными конкретными делами вы доказываете верность присяге и народу Беларуси. Не раз проявив свои высокие профессиональные и моральные качества, белорусские пограничники заслужили уважение наших граждан и признание зарубежных коллег.