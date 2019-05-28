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Александр Лукашенко: «Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей»

28 мая 2019 08:09
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник  28 мая у защитников рубежей: в Беларуси отмечают День пограничника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники органов этой службы вносят весомый вклад в обеспечение и укрепление суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом говорится в поздравлении главы нашего государства Александра Лукашенко.

Александр Лукашенко: «Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пограничная служба – удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу, обладающих особыми знаниями, выдержкой и проницательностью. Своими каждодневными конкретными делами вы доказываете верность присяге и народу Беларуси. Не раз проявив свои высокие профессиональные и моральные качества, белорусские пограничники заслужили уважение наших граждан и признание зарубежных коллег.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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