«Стреляй, но не истребляй»: в Беларуси растут популяции оленей и ланей

Новости Беларуси. В Беларуси возросла популяция оленей. За последние пять лет этих животных стало вдвое больше – сейчас по стране их не менее 20 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот кого нельзя встретить повсеместно, так это ланей европейских. В дикой природе они прижились только на севере страны. В Верхнедвинском районе этих красавцев чуть более 700.

Юрий Шумский, председатель Белорусского общества охотников и рыболовов:

Есть хороший такой призыв: «Стреляй, но не истребляй». Охотники не истребляют. Настоящие охотники заинтересованы, чтобы зверя было больше, чтоб это был не истощительный ресурс. И у нас идет наращивание численности основных видов. Это все делается для того, чтобы наши белорусские охотники получали удовольствие от общения с природой.