Кто такая Агафья Сидорова и почему её особо почитают православные верующие?
Спасо-Преображенская церковь, словно нательный крест, оберегает Шклов. Великолепная эклектика. История начинается в конце XVIII века, когда Семен Зорич заложил фундамент. Первое богослужение состоялось в 1863-м, а возвели храм благодаря стараниям глубоко верующей жительницы Агафьи Сидоровой, рассказали в программе «Путевка BY». Благодарные шкловчане уже два века почитают свою заступницу. С ней связана удивительная история.
Алла Шлапакова, прихожанка:
Агафья Сидорова была родом из деревни Заречье, родилась в очень бедной многодетной семье. Она была очень красивая девушка и глубоко богобоязненная. Замуж она не хотела выходить, но так как семья была бедная, родители хотели улучшить свое материальное обеспечение за счет того, чтобы Агафья вышла хорошо замуж за богатого жениха. И когда они обвенчались и возвращались назад, кони неожиданно вздыбились, повозка перевернулась. Агафья выпала из этой повозки, ее протянуло некоторое расстояние по дороге, и Агафья переломала все кости. Но девушка выжила, и Бог ей дал дар прозорливости. Она купцам, которые приезжали к ней, давала разные советы. Деньги Агафья за эти свои советы не брала, но сами благодарные купцы давали ей деньги.
В 2015 году на адрес нашего районного музея пришло электронное сообщение с Егорьевского музея, говорилось, что в музее имеется потрет неизвестного художника, написанный в 1809 году. В уголке этого портрета написано – сей портрет Агафьи Сидоровой, которая пролежала на одном боку 31 год. Они сказали, что еще в Москве есть такой портрет неизвестного художника в историческом музее. Вот как в те времена далекие почитали Агафью Сидорову.
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