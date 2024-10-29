Кто такая Агафья Сидорова и почему её особо почитают православные верующие?

Алла Шлапакова, прихожанка:

Агафья Сидорова была родом из деревни Заречье, родилась в очень бедной многодетной семье. Она была очень красивая девушка и глубоко богобоязненная. Замуж она не хотела выходить, но так как семья была бедная, родители хотели улучшить свое материальное обеспечение за счет того, чтобы Агафья вышла хорошо замуж за богатого жениха. И когда они обвенчались и возвращались назад, кони неожиданно вздыбились, повозка перевернулась. Агафья выпала из этой повозки, ее протянуло некоторое расстояние по дороге, и Агафья переломала все кости. Но девушка выжила, и Бог ей дал дар прозорливости. Она купцам, которые приезжали к ней, давала разные советы. Деньги Агафья за эти свои советы не брала, но сами благодарные купцы давали ей деньги.