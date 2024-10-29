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Говорят, на этой горе в Шклове ведьмы устраивали шабаш. Рассказываем интересное о Нижнинском рве

29 октября 2024 13:54
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Пристегните ремни! 31 метр над уровнем Днепра. Следующая космическая координата – межледниковый Нижнинский ров. Сокровище природы. Хотите увидеть Шклов как на ладони – тогда вам сюда. Туристско-экскурсионный комплекс в стиле Древней Руси перенесет на много столетий назад и однозначно станет вашим ресурсным центром. Здесь особая атмосфера и сила, рассказали в программе «Путевка BY». 

Говорят, на этой горе в Шклове ведьмы устраивали шабаш. Рассказываем интересное о Нижнинском рве-2

Анастасия Макеева, корреспондент:
Чем славится ваш Нижнинский ров и почему его называют Лысая гора? Может, у вас тут ведьмочки прописались? 

Говорят, на этой горе в Шклове ведьмы устраивали шабаш. Рассказываем интересное о Нижнинском рве-4

Ирина Гапеева, старший научный сотрудник Шкловского районного историко-краеведческого музея:
Да, прописались. Здесь в 1965 году белорусские ученые Горецкий и Мотуз открыли Нижнинский ров. Ему был придан статус республиканского значения, и началось его изучение. По представленности, мощности этого разлома, которому 500 миллионов лет, то есть шло еще формирование нашей земной коры, он может конкурировать с такими же рвами, разломами, которые находятся в Канаде, Австралии, США. Площадь этого разлома занимает 7,7 гектара. Флора самого Нижнинского рва составляла 140 видов, и самая наивысшая точка этого разлома – это Лысая гора. То есть это облысение горы, хотя сейчас она очень хорошо поросла. Якобы в языческие времена ведьмы совершали шабаш.

Подробности в видео.

# Туризм # История # Анастасия Макеева

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