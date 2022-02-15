Мы чувствуем цвета даже кожей и костями. Как это влияет на нашу жизнь?

Малиновый закат. Лазурный берег. Изумрудный оазис. А каким вы видите этот мир? Есть ли у вас любимые цвета? Каждый мазок природы – это оружие или противоядие для мозга.

Ольга Грибова, специалист по этикету, колорист:

Очень хитрый и интересный инструмент, который действительно манипулирует состоянием человека.

Светлана Пашкевич, заведующая лабораторией нейрофизиологии Института физиологии НАН Беларуси:

Помимо того, что мы воспринимаем цвет нашим зрительным анализатором, мы воспринимаем также кожей, даже нашими костями. Сейчас будет шокирующая информация. Ученые выяснили: у совершенно здорового человека нет ни фаворитов, ни нелюбимых оттенков. Все, что нас привлекает или раздражает, является сигналом о протекающих в организме процессах.

Ольга Грибова:

Например, вы хотите апельсина. Это не значит, что вы хотите именно апельсин, вы хотите витамин С. С цветом происходит то же самое. Например, когда люди говорят: я хочу отдыхать. Кто-то думает, что это смотреть сериал, кто-то – лежать на диване, в зависимости от того, какого цвета хочется, говоря об отдыхе, нужно говорить, какой именно отдых нужен человеку. У каждого цвета своя миссия и сверхзадача. Чтобы палитра работала в вашу пользу, изучите ее природу. Применив цветотерапию, вы восполните все дефициты на эмоциональном и физиологическом уровне. Рассмотрим главные цвета-провокаторы. Ольга Грибова:

Красный холодный, алый цвет – это цвет, который включает наш рептильный мозг. То есть видя красный цвет, вы не можете принимать адекватные решения.

Светлана Пашкевич:

У нас после взгляда на красный цвет повышается уровень артериального давления, немного изменяется гормональный фон. Ольга Грибова:

Сочетание желтого и черного, есть интересное понятие – коннотативное значение цвета, оно идет глубоко к нам в гены. Потому что когда мы еще бегали за животными, был каменный век, мы видели что-то желтого и черного цвета – это значило опасность. Когда вы видите желтый и черный цвет, у вас такая же реакция происходит. То есть тоже нужно срочно реагировать. Коко Шанель вознесла его на пьедестал моды. Черный – маркер для стиля или ластик для самоидентичности? Ольга Грибова:

Практически всегда, когда я работаю с клиентами, желание черного цвета – это состояние безресурсности, состояние сильного истощения, страха. Ученые доказали, что как раз таки черный цвет влияет на то, чтобы ваш иммунитет понижался. Интересно, но целевой маркетинг научился это использовать против людей в среде бизнес, потому что, когда перед вами текучка, все ваши сотрудники в черном цвете как будто бы обезличиваются. То есть люди, приходя в кафе, не очень видят разницу между людьми. Это с одной стороны, а с другой, если нужно подавить ваше желание желаниями компании, то здесь тоже черный цвет.

Но даже менее эмоциональные оттенки могу «втираться» в доверие и нами управлять. Например, основные цвета безопасности (синий и зеленый) способны вызывать заторможенность, если вы находитесь в состоянии покоя. А вот если вы угнетены и расстроены, они идеальные спасители. Светлана Пашкевич:

Обнаружено, что за цветочувствительность отвечает X-хромосома. Поэтому у женщин цветовосприятие лучше, чем у мужчин, потому что даже если у них есть какие-то проблемы, оно компенсируется второй хромосомой. Есть люди, у которых есть особая чувствительность – кожная. То есть если они подержат руку над цветом, можно натренировать, они определят, какой цвет, по длине волны, по температуре. Но наше отношение к цвету обусловлено еще и культурным, этническим и религиозным статусом. К тому же выбор цвета должен вписываться и в рамки этикета.

Ирина Лапанович, специалист по этикету:

Например, в Китае красный цвет – символ удачи, счастья. Если мы говорим о традиционных свадьбах, то китайские девушки выходят замуж в красных платьях. В Индии и в Китае белый цвет считается траурным. В светском этикете нет такого понятия, как цвет-табу. Мужской черный костюм надевается только на траурные мероприятия или на праздничные мероприятия. Поэтому с точки зрения делового дресс-кода для мужчин предпочтительнее синий классический костюм. У женщин более разнообразная цветовая гамма, однако все-таки стоит избегать розовых оттенков. Колористика заняла умы не только ученых, но и маркетологов, которых не вгоняет в краску манипулирование клиентами. Вот как это работает. У каждого сегмента рынка услуг свой цветотип. Разбеленные оттенки придутся по вкусу покупателям со средним или ниже среднего уровня достатком, а вот зачерненная ломаная гамма – это всегда про люкс.

Ольга Грибова:

Неслучайно, когда вы проходите мимо какого-то знаменитого бренда, и этот бренд будет в категории средний плюс или премиум, вы боитесь туда зайти, потому что у вас состояние несоответствия этим зачерненным оттенкам томным. Когда вы уже понимаете, что у вас заработок выше, вы к этому мягче относитесь. Если вы хотите продвигать свой бренд, изучите целевую аудиторию, ее потребности и обрисуйте их в красках. Это поможет вам и в продвижении личного аккаунта.