Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам

Знакомьтесь – младший брат известного зубра на Брестской трассе. А приглашает он нас в журавлиный край, клюквенный рай, уютный полесский городок Ганцевичи. Кладезь талантов и удивительных мест.

Центр города компактный и симпатичный. Найдите минутку для фотопаузы, попробуйте выпечку и кукурузные палочки от местного хлебозавода и обязательно прогуляйтесь по аллее письменности!