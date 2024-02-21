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Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам

21 февраля 2024 14:10
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Знакомьтесь – младший брат известного зубра на Брестской трассе. А приглашает он нас в журавлиный край, клюквенный рай, уютный полесский городок Ганцевичи. Кладезь талантов и удивительных мест.

Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам-1

Центр города компактный и симпатичный. Найдите минутку для фотопаузы, попробуйте выпечку и кукурузные палочки от местного хлебозавода и обязательно прогуляйтесь по аллее письменности!

Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам-4

Анастасия Макеева, корреспондент:
Ганцевичи известная литературная колыбель. Неспроста в сентябре 2011-го, ко Дню белорусской письменности по улице Октябрьской создали символичную аллею письменности, гуляя по которой на памятных знаках в виде свитков можно прочитать имена известных писателей и поэтов Виктора Гордея, Ивана Логвиновича, Александра Сержпутовского и многих других.

Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам-7

Ну, а завершает аллею наше золото, легендарный классик и основоположник новой белорусской литературы Якуб Колас. Кстати, недалеко от Ганцевичей, в деревне Люсино он работал учителем и посвятил этой деревне свою знаменитую повесть «У палескай глушы».

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# Туризм # общество # Анастасия Макеева

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