Что посмотреть в Ганцевичах? Составили путеводитель по самым интересным местам

Знакомьтесь – младший брат известного зубра на Брестской трассе. А приглашает он нас в журавлиный край, клюквенный рай, уютный полесский городок Ганцевичи. Кладезь талантов и удивительных мест.
Знакомьтесь – младший брат известного зубра на Брестской трассе. А приглашает он нас в журавлиный край, клюквенный рай, уютный полесский городок Ганцевичи. Кладезь талантов и удивительных мест.
Центр города компактный и симпатичный. Найдите минутку для фотопаузы, попробуйте выпечку и кукурузные палочки от местного хлебозавода и обязательно прогуляйтесь по аллее письменности!
Анастасия Макеева, корреспондент:
Ганцевичи – известная литературная колыбель. Неспроста в сентябре 2011-го, ко Дню белорусской письменности по улице Октябрьской создали символичную аллею письменности, гуляя по которой на памятных знаках в виде свитков можно прочитать имена известных писателей и поэтов – Виктора Гордея, Ивана Логвиновича, Александра Сержпутовского и многих других.
Ну, а завершает аллею наше золото, легендарный классик и основоположник новой белорусской литературы Якуб Колас. Кстати, недалеко от Ганцевичей, в деревне Люсино он работал учителем и посвятил этой деревне свою знаменитую повесть «У палескай глушы».
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