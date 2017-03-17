Сломалась стиральная машина: почему не сработала программа расширенного сервиса?

Знаете ли вы, что выражению «отмывать деньги» мы обязаны американским гангстерам, которые в 30-ых годах прошлого столетия через систему прачечных легализовывали наличные средства, полученные от своих незаконных дел. Героиня сюжета программы «Добро пожаловаться» решила организовать прачечную у себя дома, но с более прозаической целью – отмывать не деньги, но грязь. Увы, не сложилось. 28 марта первой стиральной машине исполняется 220 лет.

Много воды за это время утекло. Но принцип работы, как той техники, так и нынешней один: агрегат прослужит бесконечно долго, если им не пользоваться. Минчанка Ирина Буглак этого не знала и, купив стиральную машину, сразу же стала применять ее по назначению.

Ирина Буглак:

Купила стиральную машину, машина сломалась 19 февраля.

Я, соответственно, позвонила в магазин и пригласила мастера. Я не предполагала, что таким образом закончится моя история.

Ирина отнеслась к данной неприятности достаточно спокойно и просто позвонила в гарантийную мастерскую. Ведь была уверена, что неисправность устранят быстро и без лишних вопросов, так как в день покупки, кроме самой стиральной машины, она приобрела и ещё кое-что.

Ирина Буглак:

При покупке машины, а живу я в частном секторе, мне предложили сервисное дополнительное обслуживание. Что продлевает срок гарантийный машинки на 4 года и, конечно же, в случае поломки мастер может приехать на дом и сделать всё необходимое. Ежели машинка, всё-таки, не подлежит ремонту на месте, её забирают и взамен дают соответствующую, во временное пользование, пока машинку будут тестировать и чинить.

В случае поломки – починят быстро, на время устранения недостатка – замену предоставят, да и раз в год проводить диагностику будут. Всё это убедительно расписано в ярком рекламном буклете к той самой программе. На деле же – щедрые на посулы продавцы бытовой техники свои же обещания выполнять не спешат. Блестящее, на первый взгляд предложение, при ближайшем рассмотрении проявилось грязным пятном на репутации магазина. Что и говорить: мастерам компании оказалось не под силу элементарно устранить неисправность. А вот испытывать на прочность нервную систему клиентки – это запросто. Ирина Буглак:

Дальше был только звонок мастера. В этот же день вечером, когда я писала, откуда течёт в машинке, он мне предложил обратиться в ЖЭС, придёт сантехник из ЖЭСа и поменяет прокладку. Я стала, соответственно, возражать. Бесконечное количество телефонных звонков в магазин и мастерскую, некомпетентные специалисты, откровенное хамство. Вот такой он, расширенный сервис в реальности.

Когда надежды женщины на скорую починку железной помощницы лопнули, как мыльный пузырь, она обратилась в программу «Добро пожаловаться». Скоро выяснилось, что пресловутая система расширенного сервиса бытовой техники – сегодня одна из любимых, простите за сленг, «фишек» ушлых бизнесменов и настоящая головная боль для правозащитников.

Ольга Иващенко, юрист:

В данный момент у общественного объединения назревает вопрос о том, чтобы с вопросом о заключении договоров расширенного сервиса обращаться в суд. Для того, чтобы непосредственно суд разъяснил и установил, правомерно ли поступают продавцы в отношении неопределённого круга лиц.

Поскольку законом предусмотрен гарантийный срок 2 года, но почему-то продавцы дополнительную гарантию на эти же 2 года продают возмездно. А это значит, что Ирина, купив программу расширенного сервиса, фактически заплатила за воздух. Потому что её стиральную машину и так должны были совершенно бесплатно по гарантии ремонтировать ещё один год. Так прописано в законе. К слову, стоимость программы немаленькая, и может доходить до 20% от цены товара.



Ирина Буглак:

На данный момент я хочу расторгнуть с ними договор купли-продажи и договор на сервисную услугу.

Пусть забирают машинку, тут деревянные дома, если сгорит что-то? Если я не смогу вернуть машинку, значит, я верну сервисное обслуживание, буду судиться и просто выставлю моральную неустойку, и нанесение вреда здоровью моему и моей семье. Причём, это такой замкнутый круг, который просто невозможно разорвать. Юристы обществ по защите прав потребителей подчеркивают, что сложнобытовую технику вернуть в магазин крайне сложно и для этого должны быть веские причины. Одна из них – неоднократно повторяющаяся неисправность, то есть существенный дефект. Как раз случай Ирины. Ведь со своей проблемой женщина беспокоила сотрудников мастерской неоднократно. А есть ли возможность вернуть деньги за ту самую злополучную программу?

Ольга Иващенко:

При заключении договора на дополнительную программу расширенного сервиса, потребителю рекомендуется тщательно изучить этот договор, и какие условия этим договором предусмотрены. Незнание закона не освобождает от ответственности, но при этом потребитель имеет право ознакомиться, взять предварительный договор и изучить его тщательно. В случае, если условия договора, программа расширенного сервиса продавцом не исполняются и это очевидно, потребитель имеет право требовать расторжения данного договора и возврата уплаченных денежных средств.

За комментариями мы обратились и в магазин, где Ирину оставили не с исправной стиральной машиной, но зато у разбитого корыта. Сотрудники выразили готовность вернуть женщине деньги за так называемую программу сервисного обслуживания, рассматривается вопрос и о возврате денег за некачественный товар.