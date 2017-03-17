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Работа на заводе: насколько изменились условия труда?

17 марта 2017 11:53
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Труба зовёт, все на завод!

Время идет, и условия труда меняются. Ещё в 19 веке большее количество работы приходилось выполнять вручную. В наше прогрессивное время на заводах широко используются роботы. Однако без горячих печей, опасных станков, шума и повышенного загрязнения воздуха не обходится. Даже работа за мониторами на телевидении считается вредной.

Степень вредности условий труда влияет на компенсацию для рабочих. Она может быть в виде дополнительного отпуска, повышения заработной платы или сокращения продолжительности рабочего времени.

Лариса Щепелина за работу на вредном производстве получает денежную доплату и полезные продукты. Бригадиром машинистов кранов в литейном цеху  она трудится уже 30 лет.

Быть может, Ларисе Викторовне повезло со здоровьем, но ухудшения самочувствия из-за вредного производства  она никогда не ощущала. И своё место работы менять совсем не хочет.

На многих предприятиях  нашей страны постепенно уходят от ручного труда, соответственно и от вредности.

# общество # Профессии # Фотофакт # Иван Карчевский # Лариса Щепелина

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