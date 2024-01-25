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«Кто не успел поворожить на Рождество». Рассказываем о народных традициях Татьяниного дня

25 января 2024 20:34
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«Давайте же радоваться, пока мы молоды» – это начало студенческого гимна известно пожалуй всем, кто молод душой и телом. А значит, и дата 25 января вам о чем-то говорит. Татьянин день – это неофициальный праздник студентов и, конечно же, самих Татьян. Об истории и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Студенческие забавы, к слову, бывают безобидными. Девушки, вам на заметку: кто не успел поворожить на Рождество, Татьянин день – это тот самый день, когда раньше девушки ворожили. В этот день прятали перьевые метелки в домах возлюбленных и верили в то, что парни позовут их замуж. Также существовала традиция, по которой гости, вытирающие ноги о половик на входе в дом, станут частыми визитерами.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Может, кто-нибудь знает какие-нибудь традиции?

«Кто не успел поворожить на Рождество». Рассказываем о народных традициях Татьяниного дня-1

Татьяна Зайко, студентка ПГУ:
Да, я знаю традиции. Могу дополнить по поводу того, что девушки ворожили на своих парней. Нужно было эту куколку отнести в дом парня именно в тот уголок, где девушка, женщина в доме занималась рукоделием. Если эту куколку не найдут из перьев, то тогда обряд, считай, завершен удачно. Но если все-таки находили, то приворот не сработает. Поэтому очень часто родители суженого-ряженого предпочитали не пускать вообще домой никого, особенно женский пол, именно 25 января, в этот день.

Алеся Лакина:
Боялись за свою ягодку.

Татьяна Зайко:
Чтобы на всякий случай его не приворожила какая-нибудь девушка непутевая, нехозяйственная. Зачем такая нужна? Поэтому в этот день принято было не пускать женский пол, если у тебя есть сын, который в скором времени может жениться.

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# Необычное # общество # Алеся Лакина # Михаил Свито

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