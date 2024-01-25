«Кто не успел поворожить на Рождество». Рассказываем о народных традициях Татьяниного дня

«Давайте же радоваться, пока мы молоды» – это начало студенческого гимна известно пожалуй всем, кто молод душой и телом. А значит, и дата 25 января вам о чем-то говорит. Татьянин день – это неофициальный праздник студентов и, конечно же, самих Татьян. Об истории и традициях праздника поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Студенческие забавы, к слову, бывают безобидными. Девушки, вам на заметку: кто не успел поворожить на Рождество, Татьянин день – это тот самый день, когда раньше девушки ворожили. В этот день прятали перьевые метелки в домах возлюбленных и верили в то, что парни позовут их замуж. Также существовала традиция, по которой гости, вытирающие ноги о половик на входе в дом, станут частыми визитерами.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Может, кто-нибудь знает какие-нибудь традиции?