Кто может стать участником реалити «Есть девчонка одна» и что для этого нужно – поговорили с участницей
Хранительница домашнего очага и семейных ценностей, заботливая мама и любящая жена, строгий руководитель и ответственный работник – все это о современной белорусской женщине. О том, какая все же она, та самая современна женщина, в чем их сила и слабость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
На что вы ориентировали при отборе участниц, по каким критериям отбирали претенденток?
Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Как я уже говорила, этот проект реализовывается совместно с Белорусским союзом женщин. Поэтому основной критерий, чтобы девчонки наши были членами БСЖ. Критерии возраста – допустимы до 35 лет. Наша основная задача, как уже говорила, показать внешнюю и внутреннюю красоту белорусской женщины, но также показать представительниц народных профессий. Во втором сезоне у нас будут: швея, фельдшеры, продавцы, маляры и милиционеры. Такой разноплановый состав женских профессий.
Михаил Свито:
Ирина, как вы решили принять участие, что сподвигло?
Ирина Игнатова, участница реалити-шоу «Есть девчонка одна»:
Решила случайно. Все произошло неожиданно. На работе подошли, попросили снять небольшое видео о себе, о каком-то своем дне рассказать. Потом рассказали уже о самом проекте. О нем я слышала еще год назад, когда выходил этот первый грандиозный финал. В тот момент стало дико страшно: боже, меня?! А как это, а что?! Потом успокоилась, собралась: все, будем снимать. Была огромная гордость, что выбрали меня. Я представляю свое предприятие, свою семью.