Кто может стать участником реалити «Есть девчонка одна» и что для этого нужно – поговорили с участницей

Хранительница домашнего очага и семейных ценностей, заботливая мама и любящая жена, строгий руководитель и ответственный работник – все это о современной белорусской женщине. О том, какая все же она, та самая современна женщина, в чем их сила и слабость, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

На что вы ориентировали при отборе участниц, по каким критериям отбирали претенденток?

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Как я уже говорила, этот проект реализовывается совместно с Белорусским союзом женщин. Поэтому основной критерий, чтобы девчонки наши были членами БСЖ. Критерии возраста – допустимы до 35 лет. Наша основная задача, как уже говорила, показать внешнюю и внутреннюю красоту белорусской женщины, но также показать представительниц народных профессий. Во втором сезоне у нас будут: швея, фельдшеры, продавцы, маляры и милиционеры. Такой разноплановый состав женских профессий. Михаил Свито:

Ирина, как вы решили принять участие, что сподвигло?