«Есть девчонка одна»: как пришла идея грандиозного белорусского реалити-шоу и о чём оно – рассказала Юлия Крыницкая

Хранительница домашнего очага и семейных ценностей, заботливая мама и любящая жена, строгий руководитель и ответственный работник – все это о современной белорусской женщине. О том, какая все же она, та самая современна женщина, в чем их сила и слабость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
«Есть девчонка одна» – первое в стране реалити-шоу, чисто белорусский продукт. Как пришла сама идея создать это шоу и какой его основной посыл?
Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:
Основной посыл – показать красоту белорусской женщины. Именно красоту во всех смыслах этого слова: как внешнюю, так и внутреннюю. Могу точно подтвердить, что в нашем шоу коня не останавливали на скаку, но в горящую избу входили. Нашему шоу уже второй год, второй сезон. Изначально эта идея пришла в голову нашему генеральному директору Александру Осенко совместно с руководителем Белорусского союза женщин Ольгой Шпилевской. Она пришла к нашему руководителю и говорит: давайте что-нибудь сделаем про женщин. И когда уже позвали меня, то было изначально страшновато, но, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Все-таки у нас на белорусском телевидении был опыт хороших, успешных проектов и на других телеканалах, когда коллеги что-то брали по франшизе. Здесь мы собирались нашей командой и с нуля придумывали все конкурсы, структуру шоу, что у нас будет изначально выходить пять реалити, а потом делать большой, грандиозный финал. Было боязно. Команда молодая. Можно сказать, что все учились еще в первом сезоне, но слава богу он получился, очень были высокие отзывы от телезрителей, поэтому замахнулись на второй сезон. Я думаю, что он получился еще круче, чем первый.