«Есть девчонка одна»: как пришла идея грандиозного белорусского реалити-шоу и о чём оно – рассказала Юлия Крыницкая

Хранительница домашнего очага и семейных ценностей, заботливая мама и любящая жена, строгий руководитель и ответственный работник – все это о современной белорусской женщине. О том, какая все же она, та самая современна женщина, в чем их сила и слабость, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

«Есть девчонка одна» – первое в стране реалити-шоу, чисто белорусский продукт. Как пришла сама идея создать это шоу и какой его основной посыл?