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«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

04 марта 2019 07:19
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Новости Беларуси. В Минске почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров-1

С их родственниками и близкими накануне профессионального праздника правоохранителей встретились в МВД. Этой традиции уже не один год.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров-4

Министр внутренних дел поблагодарил отцов, матерей и вдов погибших сотрудников, а в знак благодарности вручил им цветы.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров-7

Артём Серегин, сын погибшего:
Отец погиб при исполнении служебного долга. Он служил в ОМОНе. И мне было всего 5 лет, с детства я мечтал стать милиционером, чего я добился и продолжаю династию.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров-10

Ольга Борисовец, вдова погибшего:
Из года в год нас здесь собирают, и мы чувствуем защиту нашей семьи, поддержку. Вот и ребятам помощь, и как бы меня не оставляют.

«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров-13

Под опекой МВД находится более 180 семей. Поддерживать родственников погибших сотрудников – дело офицерской чести.

# Милиция Беларуси # общество # Артём Серегин # Ольга Борисовец # Фотофакт

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