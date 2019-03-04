«Отец погиб при исполнении служебного долга». В МВД вспомнили погибших милиционеров

Новости Беларуси. В Минске почтили память милиционеров, погибших при исполнении служебного долга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С их родственниками и близкими накануне профессионального праздника правоохранителей встретились в МВД. Этой традиции уже не один год.

Министр внутренних дел поблагодарил отцов, матерей и вдов погибших сотрудников, а в знак благодарности вручил им цветы.

Артём Серегин, сын погибшего:

Отец погиб при исполнении служебного долга. Он служил в ОМОНе. И мне было всего 5 лет, с детства я мечтал стать милиционером, чего я добился и продолжаю династию.

Ольга Борисовец, вдова погибшего:

Из года в год нас здесь собирают, и мы чувствуем защиту нашей семьи, поддержку. Вот и ребятам помощь, и как бы меня не оставляют.