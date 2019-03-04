«Приходится на улицу сбегать от родных сыновей». Как милиция помогает в решении семейно-бытовых конфликтов

Антонина Нафикова стесняется приглашать нашу съёмочную группу в гости, ведь в доме спит старший сын. Володя – выдаёт женщина – снова подшофе. И инструктирует: «Разбудишь – закричит». В подъезде смотрим семейный альбом. Антонина Нафикова, мать:

У меня красивый старший сын очень, спокойный, уравновешенный был, ну а теперь что.

Антонина Нафикова – дипломированный воспитатель. В 70-ых она с первым мужем уехала к его родственникам в Среднюю Азию, а спустя 10 лет вернулась в Минск одна. Здесь и родился Володя. Антонина Нафикова, мать:

У него очень трудная жизнь, у моего старшего. Драться – они у меня не дерутся. Если что, так я ещё могу. Старшему сейчас 49. Юношей он окончил высшее воздушно-десантное училище в Рязани. Там же, – в России, – и женился. Алексея, – младшего, – родила от второго мужа. Женщина рассказывает удивлённо: «Когда выписали из больницы, его будто подменили».

Антонина Нафикова:

Он вернулся ко мне, ну, а как же я не приму? Он разошёлся, всё. Внук раньше звонил мне, теперь перестал. Я родила Алексея – он издеваться стал. Пить и издеваться над Алексеем. В советские годы отстраивала белорусскую столицу, после – три десятилетия, как сама говорит, оптахала на заводском конвейере. На пенсии Антонине Нафиковой приходится на улицу сбегать от родных сыновей.

Дмитрий Василевский, участковый инспектор милиции Ленинского РУВД г. Минска:

2-3 раза в месяц мы обязаны выбыть в адрес. Идут плановые рейды. Посещение вот этих лиц, состоящих на учёте по месту жительства. Дальше проводим с ними профилактическую работу. Местный участковый в этот дом ходит, как на работу. За помощью к Дмитрию Василевскому женщина регулярно обращается уже два с лишним года. Сотрудники милиции, уверяет она – последняя надежда на спокойную жизнь.

Дмитрий Василевский:

На сообщение Антонины Фёдоровны выбываем в адрес, в основном, это – вечернее время. При нахождении её сыновей дома, приходится беседовать. Как-то влиять на сознание этих людей, чтобы они не допускали правонарушений в быту, не злоупотребляли спиртными напитками.

После срочной службы Дмитрий Василевский решил остаться в погонах. Окончил Академию милиции и все эти годы служит на благо общества. Антонина Нафикова:

Он не орёт. Настолько мудро поступает, вы понимаете, такой вот человечный какой-то. Во-первых, умный, порядочный, честный и стойкий. Говорю: «Степанович, может чайку?» «Нет-нет». 5, а то и 10 звонков на горячую линию за одну смену, отмечает милиционер, – дело привычное. В праздники с мольбой о помощи обращаются в разы чаще. Дмитрий Василевский:

Все эти обращения – на почве семейно-бытовых отношений. Родственники не могут между собой найти взаимопонимание, а причина этих всех конфликтов – это употребление спиртных напитков.