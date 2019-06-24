Прямой эфир

2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр

24 июня 2019 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На время II Европейских игр городскую сеть видеонаблюдения дополнили почти 500 камерами на спортивных объектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В оперативно-дежурную службу поступает «картинка» от 2000 технических контролеров.

2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр-1

Фан-зоны на время спортивного форума – на особом контроле. Съёмка проходит 24 на 7, видео хранится 30 суток. Существенных нарушений не зафиксировано. 

2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр-4

Юрий Свеклистов, заместитель начальника отдела связи ГУВД Мингорисполкома:
Сейчас уже есть система видеоаналитики, которая позволяет отработать различные инциденты. Раньше система работала исключительно сама на себя, то есть мы получали онлайн картинку, а потом обрабатывали архив. 

# Европейские игры # общество # Юрий Свеклистов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России
24 июня 2019 18:39

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom
24 июня 2019 17:53

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике
24 июня 2019 17:47

«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике