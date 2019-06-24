2 тысячи камер по Минску следят за порядком во время II Европейских игр

Новости Беларуси. На время II Европейских игр городскую сеть видеонаблюдения дополнили почти 500 камерами на спортивных объектах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В оперативно-дежурную службу поступает «картинка» от 2000 технических контролеров.

Фан-зоны на время спортивного форума – на особом контроле. Съёмка проходит 24 на 7, видео хранится 30 суток. Существенных нарушений не зафиксировано.