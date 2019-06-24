«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России

Возможностью безвизового посещения нашей страны с помощью билета на соревнования воспользовались тысячи человек. Путешествие в столицу сопровождается посещением и достопримечательных мест Минской области. К тому же, в центральном регионе можно встретить много юных спортсменов, которые пока только болеют за любимые команды, но мечтают в будущем посоревноваться за медали.

Корреспондент Вадим Смоляк встретился с подрастающим спортивным поколением. А также узнал у иностранных болельщиков, как они оценивают белорусское гостеприимство.