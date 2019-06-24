Прямой эфир

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России

24 июня 2019 18:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Болельщики продолжают прибывать на II Европейские игры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России-1

Возможностью безвизового посещения нашей страны с помощью билета на соревнования воспользовались тысячи человек. Путешествие в столицу сопровождается посещением и достопримечательных мест Минской области. К тому же, в центральном регионе можно встретить много юных спортсменов, которые пока только болеют за любимые команды, но мечтают в будущем посоревноваться за медали.

Корреспондент Вадим Смоляк встретился с подрастающим спортивным поколением. А также узнал у иностранных болельщиков, как они оценивают белорусское гостеприимство.

Подробнее – в видеоинформации.

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России-4

«Очень сильно хотим посетить Европейские игры». Что говорят о мультифоруме в Минске туристы из России-6

# Европейские игры # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom
24 июня 2019 17:53

Когда бег помогает. Мобильный оператор velcom | A1 завершил благотворительную акцию #velcombegom

«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике
24 июня 2019 17:47

«Робофутбол – это когда собираешь двоих». Гимназисты из Мяделя завоевали 9 дипломов на международном турнире по робототехнике

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси
24 июня 2019 17:44

«Я просто добросовестно выполняю свою работу». Врач из Слуцка стал лучшим хирургом Беларуси