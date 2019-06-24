Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка

Новости Беларуси. В столичном зоопарке выбрали имя детенышу яка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В столичном зоопарке выбрали имя детенышу яка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В мае, когда родилась малышка, горожанам предложили придумать ей кличку. Среди вариантов были и классические – Леди, Астра, Звездочка и необычные – Вега, Искра, Яча. Остановиться решили на имени Груня.
Пока на обращения посетителей теленок отзывается редко, но уже привыкает к новой кличке. Простое и звонкое имя полюбилась и иностранным гостям.
Зоопарк – одна из любимых локаций болельщиков II Европейских игр. Увидеть малышку Груню успеет каждый, до конца лета зоопарк работает с 9 до 21 часов.