Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка

Новости Беларуси. В столичном зоопарке выбрали имя детенышу яка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В мае, когда родилась малышка, горожанам предложили придумать ей кличку. Среди вариантов были и классические – Леди, Астра, Звездочка и необычные – Вега, Искра, Яча. Остановиться решили на имени Груня.

Пока на обращения посетителей теленок отзывается редко, но уже привыкает к новой кличке. Простое и звонкое имя полюбилась и иностранным гостям.