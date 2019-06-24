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Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка

24 июня 2019 18:53
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Новости Беларуси. В столичном зоопарке выбрали имя детенышу яка, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка-1

В мае, когда родилась малышка, горожанам предложили придумать ей кличку. Среди вариантов были и классические – Леди, Астра, Звездочка и необычные – Вега, Искра, Яча. Остановиться решили на имени Груня.

Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка-4

Пока на обращения посетителей теленок отзывается редко, но уже привыкает к новой кличке. Простое и звонкое имя полюбилась и иностранным гостям.

Минчане помогли выбрать имя детёнышу яка-7

Зоопарк – одна из любимых локаций болельщиков II Европейских игр. Увидеть малышку Груню успеет каждый, до конца лета зоопарк работает с 9 до 21 часов.

# Дикие животные # общество # Фотофакт

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