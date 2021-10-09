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Санэпидслужба будет контролировать масочный режим. Какие основные правила?

09 октября 2021 13:59
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Новости Беларуси. Масочный режим и соблюдение дистанции в общественных местах теперь обязательны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санэпидслужба будет контролировать масочный режим. Какие основные правила?-1

9 октября в Беларуси начали действовать изменения в санитарных нормах и правилах, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Осуществлять контроль за соблюдением требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными структурами. Мониторинг будет вестись в магазинах, объектах общепита, бытового обслуживания, на предприятиях, в учреждениях здравоохранения – там, где обычно многолюдно. Специалисты обратят внимание и на то, как носится маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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