Санэпидслужба будет контролировать масочный режим. Какие основные правила?

9 октября в Беларуси начали действовать изменения в санитарных нормах и правилах, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Осуществлять контроль за соблюдением требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с заинтересованными структурами. Мониторинг будет вестись в магазинах, объектах общепита, бытового обслуживания, на предприятиях, в учреждениях здравоохранения – там, где обычно многолюдно. Специалисты обратят внимание и на то, как носится маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок.