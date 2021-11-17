«Кто, как не они, знают ситуацию на местах». Александр Турчин поздравил участковых с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Лучших участковых инспекторов милиции поздравили с профессиональным праздником в Минске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Около 30 сотрудников получили грамоты и благодарности от Министерства внутренних дел и Миноблисполкома. Слова благодарности в их адрес прозвучали от коллег и руководства Миноблисполкома. А лучшим сотрудникам Александр Турчин вручил ключи от служебных автомобилей. 19 новых машин отправились в районы и город Жодино. Транспорт будет задействован для охраны правопорядка и обеспечения безопасности людей.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Участковый инспектор – это первый помощник председателя райисполкома, сельсовета, руководителя хозяйства, особенно в селе, потому что всегда появление человека в погонах дисциплинирует. Сегодня кто, как не они, знают ситуацию на местах. Подарки, которые мы сделали, это прежде всего помощь, чтобы они могли качественно выполнять возложенные на них функции.

Андрей Березка, начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Миноблисполкома:

Можно смело говорить о том, что участковые инспекторы милиции занимают основополагающее место во всей системе профилактики правонарушений и преступлений. Ведь именно они досконально владеют обстановкой на территории своего административного сектора. Первыми узнают о трудностях граждан, принимают необходимые меры по обеспечению правопорядка и разрешению конфликтных ситуаций.