«Некабинетная работа». Один день из жизни участкового инспектора милиции

Новости Беларуси. 17 ноября в Беларуси отмечают День участкового инспектора милиции. В 2021 году профессиональному празднику исполняется 98 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подробности в материале Анны Куртасовой.

Дмитрий Василевский – старший участковый инспектор Ленинского района. На службе 25 лет. И считает это призванием.

Разобраться с трудными ситуациями в быту, обеспечить безопасность на улицах – с этим сталкивается ежедневно, главная задача – услышать и помочь.