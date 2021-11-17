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«Некабинетная работа». Один день из жизни участкового инспектора милиции

17 ноября 2021 14:40
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Новости Беларуси. 17 ноября в Беларуси отмечают День участкового инспектора милиции. В 2021 году профессиональному празднику исполняется 98 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Подробности в материале Анны Куртасовой.

«Некабинетная работа». Один день из жизни участкового инспектора милиции-1

Дмитрий Василевский – старший участковый инспектор Ленинского района. На службе 25 лет. И считает это призванием.

«Некабинетная работа». Один день из жизни участкового инспектора милиции-4

Разобраться с трудными ситуациями в быту, обеспечить безопасность на улицах – с этим сталкивается ежедневно, главная задача – услышать и помочь.

«Некабинетная работа». Один день из жизни участкового инспектора милиции-7

Дмитрий Василевский, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики УВД администрации Ленинского района:
Бывают случаи, когда непосредственное участие участкового должно быть и без него никак. Работа с населением. Если совершается какое-то особо тяжкое правонарушение, преступление, то, естественно, приходится по команде руководителя выбывать, вникать, участвовать в составе следственно-оперативной группы.

Подробности смотрите в видеоматериале.

# Милиция Беларуси # общество # Дмитрий Василевский # Анна Куртасова # Валентина Полеонок # Михаил Залуцкий # Фотофакт

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