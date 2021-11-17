«Некабинетная работа». Один день из жизни участкового инспектора милиции

Новости Беларуси. 17 ноября в Беларуси отмечают День участкового инспектора милиции. В 2021 году профессиональному празднику исполняется 98 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности в материале Анны Куртасовой.
Новости Беларуси. 17 ноября в Беларуси отмечают День участкового инспектора милиции. В 2021 году профессиональному празднику исполняется 98 лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Подробности в материале Анны Куртасовой.
Дмитрий Василевский – старший участковый инспектор Ленинского района. На службе 25 лет. И считает это призванием.
Разобраться с трудными ситуациями в быту, обеспечить безопасность на улицах – с этим сталкивается ежедневно, главная задача – услышать и помочь.
Дмитрий Василевский, старший участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики УВД администрации Ленинского района:
Бывают случаи, когда непосредственное участие участкового должно быть и без него никак. Работа с населением. Если совершается какое-то особо тяжкое правонарушение, преступление, то, естественно, приходится по команде руководителя выбывать, вникать, участвовать в составе следственно-оперативной группы.
Подробности смотрите в видеоматериале.