Кто и когда сможет разморозить семейный капитал?

Семейный капитал сильно поддержал многодетные семьи. И сейчас стали говорить о разморозке этого семейного капитала. Для кого и когда это может произойти?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Действительно, такая мера, как семейный капитал и открытие депозитного счета в банке для многодетной семьи сыграла свою решающую роль в периоды 2017-2018 года. У нас только за 2018 год было открыто более 10 тысяч депозитных счетов в «Беларусбанке» многодетным семьям. За несколько месяцев этого года – уже более 450 семей воспользовались таким правом.

И в настоящее время идёт проработка, или, наверное, завершение работы по указу главы государства, действительно, о продолжении или усовершенствовании семейного капитала. Речь идёт о том, чтобы продлить действие этой программы с 2020 года на период до 2024 года.