Кто и когда сможет разморозить семейный капитал?

Гость программы «Большой город» – председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.
Семейный капитал сильно поддержал многодетные семьи. И сейчас стали говорить о разморозке этого семейного капитала. Для кого и когда это может произойти?
Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Действительно, такая мера, как семейный капитал и открытие депозитного счета в банке для многодетной семьи сыграла свою решающую роль в периоды 2017-2018 года. У нас только за 2018 год было открыто более 10 тысяч депозитных счетов в «Беларусбанке» многодетным семьям. За несколько месяцев этого года – уже более 450 семей воспользовались таким правом.
И в настоящее время идёт проработка, или, наверное, завершение работы по указу главы государства, действительно, о продолжении или усовершенствовании семейного капитала. Речь идёт о том, чтобы продлить действие этой программы с 2020 года на период до 2024 года.
Действительно, поднимаются вопросы о том, чтобы семья могла досрочно воспользоваться этими средствами. И мы говорим, что здесь семья сможет в нескольких случаях воспользоваться семейным капиталом. Первое – это строительство или приобретение жилья. Остаётся, как было прежде, оказание или получение медицинских услуг. Рассматриваются вопросы по тому, чтобы направлять эти деньги на оплату обучения детей из многодетных семей. Подождём.