Сколько детей в самой большой семье Минска?

Есть ли в Минске семья-рекордсмен по количеству детей?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Да, в Минске проживает семья, в которой воспитываются 11 детей. Сегодня эта семья живёт на территории Фрунзенского района столицы. Есть ещё семья с таким же количеством детей в Ленинском районе. Правда, там детки уже достигли совершеннолетия.

А, в основном, это семьи с тремя детьми. Но, тем не менее, 6 семей, где воспитываются 6 детей. 345 семей, где воспитываются 5 детей. В общем-то, есть такие, да.