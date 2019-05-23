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Сколько детей в самой большой семье Минска?

23 мая 2019 10:04
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Гость программы «Большой город» председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома – Жанна Романович.

Сколько детей в самой большой семье Минска?-1

Есть ли в Минске семья-рекордсмен по количеству детей?

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Да, в Минске проживает семья, в которой воспитываются 11 детей. Сегодня эта семья живёт на территории Фрунзенского района столицы. Есть ещё семья с таким же количеством детей в Ленинском районе. Правда, там детки уже достигли совершеннолетия.

А, в основном, это семьи с тремя детьми. Но, тем не менее, 6 семей, где воспитываются 6 детей. 345 семей, где воспитываются 5 детей. В общем-то, есть такие, да.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Жанна Романович # Екатерина Забенько

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