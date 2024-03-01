Президент утвердил медаль к 80-летию освобождения Беларуси

Юбилейная медаль к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков установлена в Беларуси Указом Президента. Положение, описание и образец свидетельства к награде утверждены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, лицевую сторону украсят фигуры рядового Рабоче-крестьянской Красной армии и партизана с ручным пулеметом. На оборотной стороне будет нанесена надпись «80 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», которую обрамит лавровый полувенок, обвитый лентой.

Юбилейной медали будут удостоены ветераны, бывшие узники концлагерей, тюрем, гетто, а также иностранные граждане, которые непосредственно принимали участие в боевых действиях за освобождение Беларуси. Будут вручать награду и военнослужащим, работникам госорганов и лицам, которые внесли значительный вклад в патриотическое воспитание граждан, увековечивание памяти погибших защитников.