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ЦИК подведёт официальные итоги единого дня голосования

01 марта 2024 08:18
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Какой выбор сделал белорусский народ 25 февраля? Официальные итоги единого дня голосования подведет сегодня, 1 марта, Центральная избирательная комиссия. На заседании заслушают информацию об итогах выборов депутатов всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЦИК подведёт официальные итоги единого дня голосования-1

Отчитаются председатели областных и Минской городской избирательных комиссий. Согласно предварительным данным, все 1 284 местных Совета были сформированы, также белорусы выбрали 110 депутатов Палаты представителей. Народных избранников зарегистрируют на основании решений и протоколов комиссий.

Сегодня же ЦИК примет решение о созыве первой сессии Палаты представителей, назначит выборы делегатов Всебелорусского народного собрания. Также будут установлены нормы представительства делегатов ВНС от местных Советов депутатов и от субъектов гражданского общества.

# Выборы в Беларуси # общество

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