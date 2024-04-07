Прямой эфир

Ксения Лебедева: враг будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться противостоять ему

07 апреля 2024 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тему работы на результат предметно обсуждают в экспертном сообществе. Глава государства не раз отмечал, что нужно трудиться на благо страны качественно и в соответствии с законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ксения Лебедева: враг будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться противостоять ему-1

На авторском стриме наш политический обозреватель Григорий Азаренок обратил внимание, что эти слова адресованы не только управленцам, но и каждому белорусу. В современных условиях важно сплотиться. Ведь на Западе ждут, чтобы наше государство рухнуло в бездну войны. И наша главная задача – этому противостоять.

Тема национальной безопасности в современной геополитической обстановке особо актуальна. Глава государства не раз заявлял: ни одну страну мы не рассматриваем в качестве врага и готовы к диалогу. Однако теперь невозможно не замечать потуги наших соседей к обратному. Увеличение военных расходов, сосредоточение техники и войск – все это возле наших границ. Однако четко выстроенная государственная политика помогает сохранить мир на белорусской земле.

Ксения Лебедева: враг будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться противостоять ему-4

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сейчас подходит слово «мобилизация» – не в плане военкоматов (хотя это тоже не лишним будет – для тех, кому надо сейчас и кого государство призывает), а мобилизация духа, мобилизация каждого на своем рабочем месте, мобилизация своего собственного сознания, душевных, телесных, духовных сил. Это сейчас максимально актуально.

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Президент хорошо понимает, хорошо чувствует и настроение людей, и ситуацию. Знает, безусловно, больше, чем обычный человек, больше, чем мы с тобой. Я абсолютно поддерживаю Президента. Потому что сегодня ситуация такова, что враг целенаправленно будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться не умирать, а противостоять ему.

Тема национальной безопасности станет одной из основных на предстоящем Всебелорусском народном собрании. Уже в этом месяце делегаты рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.

Ксения Лебедева: в Донбассе восхищаются тем, что появилась первая женщина-космонавт из Беларуси подробности.

# Национальная безопасность # общество # Григорий Азарёнок # Ксения Лебедева # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Почему на Благовещение принято отпускать в небо голубей? Вот как в Минске отмечают этот день
07 апреля 2024 11:17

Почему на Благовещение принято отпускать в небо голубей? Вот как в Минске отмечают этот день

Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере медицины – данные статистики
07 апреля 2024 10:55

Беларусь занимает лидирующие позиции в мире в сфере медицины – данные статистики

Бугров: наши люди понимают, что без труда сильной Беларуси не будет. У нас колоссальный потенциал
07 апреля 2024 09:19

Бугров: наши люди понимают, что без труда сильной Беларуси не будет. У нас колоссальный потенциал

Школьники из Лепельского района смастерили около 650 синичников. Материалы поставляет местный лесхоз
07 апреля 2024 09:03

Школьники из Лепельского района смастерили около 650 синичников. Материалы поставляет местный лесхоз

Правоохранители и молодое поколение подключились к акции «Аднавім лясы разам!» – высадили сосны и лиственницы
07 апреля 2024 08:50

Правоохранители и молодое поколение подключились к акции «Аднавім лясы разам!» – высадили сосны и лиственницы

Приметы на Благовещение. О чём скажут дождь или туман 7 апреля?
07 апреля 2024 08:18

Приметы на Благовещение. О чём скажут дождь или туман 7 апреля?

Что можно сеять в теплице в первых числах апреля?
07 апреля 2024 08:16

Что можно сеять в теплице в первых числах апреля?

Православные отмечают Благовещение. Какие традиции праздника?
07 апреля 2024 08:00

Православные отмечают Благовещение. Какие традиции праздника?

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю
07 апреля 2024 07:46

Белорусы ждут возвращения Марины Василевской на Родину. Яркие кадры прибытия космонавтов на Землю

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?
06 апреля 2024 18:11

Вынуждены жить на дороге! Как белорусские волонтёры помогают водителям на границе с Литвой?

Высадка космонавтов – первые эмоции Марины Василевской и процесс эвакуации. Как это было?
06 апреля 2024 17:27

Высадка космонавтов – первые эмоции Марины Василевской и процесс эвакуации. Как это было?

Пустовой: если не хотим быть партизанами, давайте будем патриотами и профессионалами!
06 апреля 2024 17:20

Пустовой: если не хотим быть партизанами, давайте будем патриотами и профессионалами!