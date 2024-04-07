Ксения Лебедева: враг будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться противостоять ему

Тему работы на результат предметно обсуждают в экспертном сообществе. Глава государства не раз отмечал, что нужно трудиться на благо страны качественно и в соответствии с законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тема национальной безопасности в современной геополитической обстановке особо актуальна. Глава государства не раз заявлял: ни одну страну мы не рассматриваем в качестве врага и готовы к диалогу. Однако теперь невозможно не замечать потуги наших соседей к обратному. Увеличение военных расходов, сосредоточение техники и войск – все это возле наших границ. Однако четко выстроенная государственная политика помогает сохранить мир на белорусской земле.

На авторском стриме наш политический обозреватель Григорий Азаренок обратил внимание, что эти слова адресованы не только управленцам, но и каждому белорусу. В современных условиях важно сплотиться. Ведь на Западе ждут, чтобы наше государство рухнуло в бездну войны. И наша главная задача – этому противостоять.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Сейчас подходит слово «мобилизация» – не в плане военкоматов (хотя это тоже не лишним будет – для тех, кому надо сейчас и кого государство призывает), а мобилизация духа, мобилизация каждого на своем рабочем месте, мобилизация своего собственного сознания, душевных, телесных, духовных сил. Это сейчас максимально актуально.

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:

Президент хорошо понимает, хорошо чувствует и настроение людей, и ситуацию. Знает, безусловно, больше, чем обычный человек, больше, чем мы с тобой. Я абсолютно поддерживаю Президента. Потому что сегодня ситуация такова, что враг целенаправленно будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться не умирать, а противостоять ему.

Тема национальной безопасности станет одной из основных на предстоящем Всебелорусском народном собрании. Уже в этом месяце делегаты рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.