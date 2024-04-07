Ксения Лебедева: враг будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться противостоять ему

Тему работы на результат предметно обсуждают в экспертном сообществе. Глава государства не раз отмечал, что нужно трудиться на благо страны качественно и в соответствии с законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тему работы на результат предметно обсуждают в экспертном сообществе. Глава государства не раз отмечал, что нужно трудиться на благо страны качественно и в соответствии с законом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На авторском стриме наш политический обозреватель Григорий Азаренок обратил внимание, что эти слова адресованы не только управленцам, но и каждому белорусу. В современных условиях важно сплотиться. Ведь на Западе ждут, чтобы наше государство рухнуло в бездну войны. И наша главная задача – этому противостоять.
Тема национальной безопасности в современной геополитической обстановке особо актуальна. Глава государства не раз заявлял: ни одну страну мы не рассматриваем в качестве врага и готовы к диалогу. Однако теперь невозможно не замечать потуги наших соседей к обратному. Увеличение военных расходов, сосредоточение техники и войск – все это возле наших границ. Однако четко выстроенная государственная политика помогает сохранить мир на белорусской земле.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Сейчас подходит слово «мобилизация» – не в плане военкоматов (хотя это тоже не лишним будет – для тех, кому надо сейчас и кого государство призывает), а мобилизация духа, мобилизация каждого на своем рабочем месте, мобилизация своего собственного сознания, душевных, телесных, духовных сил. Это сейчас максимально актуально.
Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Президент хорошо понимает, хорошо чувствует и настроение людей, и ситуацию. Знает, безусловно, больше, чем обычный человек, больше, чем мы с тобой. Я абсолютно поддерживаю Президента. Потому что сегодня ситуация такова, что враг целенаправленно будет нас убивать, и к этому нужно готовиться. Нужно готовиться не умирать, а противостоять ему.
Тема национальной безопасности станет одной из основных на предстоящем Всебелорусском народном собрании. Уже в этом месяце делегаты рассмотрят новую Концепцию национальной безопасности и Военную доктрину Беларуси.
Ксения Лебедева: в Донбассе восхищаются тем, что появилась первая женщина-космонавт из Беларуси – подробности.