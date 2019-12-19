«Это как соединение эпох». В Могилёве прошёл традиционный кадетский бал

Новости Беларуси. Вальс, мазурка, полонез. В эпоху галантных кавалеров и изящных дам перенеслись могилевские кадеты и лицеистки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В могилевском Дворце гражданских обрядов прошел традиционный кадетский бал.

Ужасно вредно не ездить, когда ты этого заслуживаешь. Где в Беларуси проводят балы и кто на них ходит

К выступлению молодые люди готовились тщательно. Репетировали старинные па несколько недель. Особое внимание костюмам – бальные платья у девушек и парадная форма с белоснежными перчатками у юношей.