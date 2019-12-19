19 декабря день памяти Николая Чудотворца

Новости Беларуси. Православный мир вспоминает самого известного святого. Николая Угодника почитают и люди, неблизкие к церковной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Говорят, святитель помогает даже в самых сложных, казалось бы, неразрешимых ситуациях. Главное – искренняя молитва.

Земная жизнь епископа проходила в III-IV веке, но и сейчас к нему обращаются как к живому. А для светской Европы святой стал прототипом Санта Клауса. Кстати, святитель выступал поборником нравственности и укрепления мира, а сегодня его имя связывает целые народы.