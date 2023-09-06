Крылья, защищающие яйцо – новая скульптура появилась на проспекте Победителей

На проспекте Победителей появилась необычная скульптура – ладони в форме крыльев, защищающих яйцо. Новый арт-объект символизирует дружбу, любовь и гармонию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Он получил название «Птицы». Автор бронзовой фигуры – Максим Петруль. Масштабы работы впечатляют: высота – четыре метра. В ближайшее время рядом появится постамент из гранита. В планах также сделать подсветку. К слову, с 2018 года мини-вариант скульптуры украшает Дворец Независимости. Также «Птиц» белорусского скульптора можно увидеть Национальном художественном музее и в китайском городе Чанчунь.