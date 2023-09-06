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Крылья, защищающие яйцо – новая скульптура появилась на проспекте Победителей

06 сентября 2023 18:50
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На проспекте Победителей появилась необычная скульптура – ладони в форме крыльев, защищающих яйцо. Новый арт-объект символизирует дружбу, любовь и гармонию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Крылья, защищающие яйцо – новая скульптура появилась на проспекте Победителей-1

Он получил название «Птицы». Автор бронзовой фигуры – Максим Петруль. Масштабы работы впечатляют: высота – четыре метра. В ближайшее время рядом появится постамент из гранита. В планах также сделать подсветку. К слову, с 2018 года мини-вариант скульптуры украшает Дворец Независимости. Также «Птиц» белорусского скульптора можно увидеть Национальном художественном музее и в китайском городе Чанчунь.

Крылья, защищающие яйцо – новая скульптура появилась на проспекте Победителей-4

Максим Петруль, скульптор:
Если человек по духу – орел, он здесь видит орла. Если голубь – голубя. Сокол – сокола. Страус – страуса, ну а курица – курицу. Какой человек, то он и видит.

# Скульптура в Минске # общество # Максим Петруль # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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