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Кряква, лебедь-шипун и цапли: в Минске посчитают зимующих водоплавающих птиц

25 января 2018 13:21
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Новости Беларуси. До конца месяца в Минске посчитают всех зимующих водоплавающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это, причем еще и окольцевать птиц, не так просто. Да и их количество в 2018 году рекордное из-за теплого декабря.

Основная масса пернатых находится на водохранилище Крыница. Здесь уже замечены примерно 500 уток, а также более сотни лебедей.

Кряква, лебедь-шипун и цапли: в Минске посчитают зимующих водоплавающих птиц-1

Иван Богданович, сотрудник лаборатории орнитологии НАН Беларуси:
Основные виды, которые мы можем увидеть на зимовке в Беларуси ежегодно – это кряква, лебедь-шипун. В последнее время начали зимовать голенастые – это белая цапля, серая цапля.

Почему зимуют птицы именно здесь в таком количестве? Потому что здесь кормят. Здесь скопление санаториев, в которых люди отдыхают.

Кряква, лебедь-шипун и цапли: в Минске посчитают зимующих водоплавающих птиц-4

Пока в Минске насчитали около 7500 водоплавающих птиц. Центры их кольцевания созданы по всему миру. Благодаря этому орнитологи узнают всю информацию о птице, в том числе, сколько они живут и в какие страны улетают.

# общество # Фотофакт # Птицы Беларуси # Иван Богданович

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