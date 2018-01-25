Кряква, лебедь-шипун и цапли: в Минске посчитают зимующих водоплавающих птиц

Новости Беларуси. До конца месяца в Минске посчитают всех зимующих водоплавающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это, причем еще и окольцевать птиц, не так просто. Да и их количество в 2018 году рекордное из-за теплого декабря.

Основная масса пернатых находится на водохранилище Крыница. Здесь уже замечены примерно 500 уток, а также более сотни лебедей.