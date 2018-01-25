Кряква, лебедь-шипун и цапли: в Минске посчитают зимующих водоплавающих птиц
Новости Беларуси. До конца месяца в Минске посчитают всех зимующих водоплавающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это, причем еще и окольцевать птиц, не так просто. Да и их количество в 2018 году рекордное из-за теплого декабря.
Основная масса пернатых находится на водохранилище Крыница. Здесь уже замечены примерно 500 уток, а также более сотни лебедей.
Иван Богданович, сотрудник лаборатории орнитологии НАН Беларуси:
Основные виды, которые мы можем увидеть на зимовке в Беларуси ежегодно – это кряква, лебедь-шипун. В последнее время начали зимовать голенастые – это белая цапля, серая цапля.
Почему зимуют птицы именно здесь в таком количестве? Потому что здесь кормят. Здесь скопление санаториев, в которых люди отдыхают.
Пока в Минске насчитали около 7500 водоплавающих птиц. Центры их кольцевания созданы по всему миру. Благодаря этому орнитологи узнают всю информацию о птице, в том числе, сколько они живут и в какие страны улетают.