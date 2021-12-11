«Кружевницы восхитились». Рассказываем, как мастерица из Беларуси впечатлила своими работами международных специалистов

Стюша Тайм, блогер:

А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси», и сегодня у нас в гостях мастер ирландского кружева Ольга Старостина. Что такое ирландское кружево?

Ольга Старостина, мастер ирландского кружева:

Я принесла вам специально летнюю туничку, чтобы вы посмотрели. То есть отдельно вяжутся мотивы. Ниточка толще, чем сетка, а потом все соединяется сеточкой. Стюша Тайм:

И получается такая красота.

Ольга Старостина:

И получается вот такая красота. Стюша Тайм:

Как давно вы этим занимаетесь?

Ольга Старостина:

Вязать крючком меня бабушки научили давным-давно, еще с детства, а потом, когда появился дома интернет, увидела антикварное кружево, увидела работы других мастеров, решила сама попробовать. Стюша Тайм:

Я вижу, вы еще принесли журналы. Ольга Старостина:

Расскажу, что это такое. Я член международной европейской организации OIDFA. И в 2018 году я была у них на ассамблее. Когда я привезла работы в Европу и показала, на ассамблее были из 45 стран около 400 человек. Конечно, кружевницы восхитились и попросили, чтобы я свой опыт как-то оформила, потому что многие тоже хотели попробовать поучиться этому виду творчества.

Стюша Тайм:

Как проходят ваши мастер-классы? Ольга Старостина:

У меня есть онлайн-курсы, видеоуроки, печатный материал. Было бы желание – научиться не проблема, конечно.

Стюша Тайм:

Давайте теперь поговорим немного о ваших международных проектах. Я знаю самый известный – это «Свяжем мир красотой». Пару слов про этот проект. Ольга Старостина:

Проект «Свяжем мир красотой» стартовал в 2019 году и заключался в том, что люди в разных странах вяжут один элемент, клевер. Но схем клевера достаточно много. Я расписала каждому человеку, что именно вы будете вязать в этой ниточке, этим номером крючка, в этом цвете. И люди так связали из 11 стран и прислали мне почтой. А потом я это собрала. Первую часть этого проекта собрала в виде елочной игрушки и в январе 2020 года успела до пандемии завезти в Ирландию и подарить в музей ирландского кружева в город Дублин. А вторая часть из оставшихся мотивов – я создала платье, связала элементы все сеточкой. И сегодня это экспонат несвижского музея-заповедника. До конца января можно будет это платье там всем желающим увидеть. Многие меня спрашивали: вы платья создаете в пол, это носибельные вещи? Да, носибельные.

Стюша Тайм:

Сейчас мы, кстати, проверим, насколько прочные вещи из ирландского кружева. Я вижу, вы принесли сегодня еще перчатку. Ольга Старостина:

Да, две. Попробуйте надеть. Стюша Тайм:

Придумываете сами? Ольга Старостина:

Идеи у меня возникают много и часто, не хватает времени только, чтобы все воплотить. Подсматриваю в антикварных коллекциях, музейные экспонаты. Стюша Тайм:

Пару слов белорусам, которые будут нас смотреть в преддверии Рождества, Нового года.