«Кружевницы восхитились». Рассказываем, как мастерица из Беларуси впечатлила своими работами международных специалистов

Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси», и сегодня у нас в гостях мастер ирландского кружева Ольга Старостина. Что такое ирландское кружево?
Стюша Тайм, блогер:
А мы продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси», и сегодня у нас в гостях мастер ирландского кружева Ольга Старостина. Что такое ирландское кружево?
Ольга Старостина, мастер ирландского кружева:
Я принесла вам специально летнюю туничку, чтобы вы посмотрели. То есть отдельно вяжутся мотивы. Ниточка толще, чем сетка, а потом все соединяется сеточкой.
Стюша Тайм:
И получается такая красота.
Ольга Старостина:
И получается вот такая красота.
Стюша Тайм:
Как давно вы этим занимаетесь?
Ольга Старостина:
Вязать крючком меня бабушки научили давным-давно, еще с детства, а потом, когда появился дома интернет, увидела антикварное кружево, увидела работы других мастеров, решила сама попробовать.
Стюша Тайм:
Я вижу, вы еще принесли журналы.
Ольга Старостина:
Расскажу, что это такое. Я член международной европейской организации OIDFA. И в 2018 году я была у них на ассамблее. Когда я привезла работы в Европу и показала, на ассамблее были из 45 стран около 400 человек. Конечно, кружевницы восхитились и попросили, чтобы я свой опыт как-то оформила, потому что многие тоже хотели попробовать поучиться этому виду творчества.
Стюша Тайм:
Как проходят ваши мастер-классы?
Ольга Старостина:
У меня есть онлайн-курсы, видеоуроки, печатный материал. Было бы желание – научиться не проблема, конечно.
Стюша Тайм:
Давайте теперь поговорим немного о ваших международных проектах. Я знаю самый известный – это «Свяжем мир красотой». Пару слов про этот проект.
Ольга Старостина:
Проект «Свяжем мир красотой» стартовал в 2019 году и заключался в том, что люди в разных странах вяжут один элемент, клевер. Но схем клевера достаточно много. Я расписала каждому человеку, что именно вы будете вязать в этой ниточке, этим номером крючка, в этом цвете. И люди так связали из 11 стран и прислали мне почтой. А потом я это собрала. Первую часть этого проекта собрала в виде елочной игрушки и в январе 2020 года успела до пандемии завезти в Ирландию и подарить в музей ирландского кружева в город Дублин. А вторая часть из оставшихся мотивов – я создала платье, связала элементы все сеточкой. И сегодня это экспонат несвижского музея-заповедника. До конца января можно будет это платье там всем желающим увидеть. Многие меня спрашивали: вы платья создаете в пол, это носибельные вещи? Да, носибельные.
Стюша Тайм:
Сейчас мы, кстати, проверим, насколько прочные вещи из ирландского кружева. Я вижу, вы принесли сегодня еще перчатку.
Ольга Старостина:
Да, две. Попробуйте надеть.
Стюша Тайм:
Придумываете сами?
Ольга Старостина:
Идеи у меня возникают много и часто, не хватает времени только, чтобы все воплотить. Подсматриваю в антикварных коллекциях, музейные экспонаты.
Стюша Тайм:
Пару слов белорусам, которые будут нас смотреть в преддверии Рождества, Нового года.
Ольга Старостина:
Я бы хотела пожелать всем белорусам, чтобы подумали, какое хобби или какое увлечение в новом году вы будете осваивать. И не бойтесь начинать что-то новое, потому что неизвестно, к чему все приведет. Но то, что приведет к хорошему и будет развитие у вас, это однозначно. Поэтому здоровья, терпения, усидчивости, и пускай в вашей жизни все удается и получается.
Стюша Тайм:
А я бы еще хотела пожелать, чтобы работа приносила вам только удовольствие, чтобы работа становилась вашим хобби – так, как у нашей замечательной Ольги.