«Мы ждём своих пациентов». Витебский областной госпиталь инвалидов ВОВ перешёл на обычный режим работы

Новости Беларуси. Эпидситуация, которая складывается в нашей стране, позволяет выводить больницы из красной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области сразу два медучреждения стали принимать пациентов по своему профилю.

Среди них областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево». Уже в первый день работы в привычном русле сюда на реабилитацию стали заезжать пациенты. Учреждение специализируется на оказании помощи по неврологии, онкологии и ортопедии. Занятия у постояльцев расписаны на весь курс лечения. Многие ждали возможность приехать в «Юрцево».

Вячеслав Шишков, житель Новополоцка:

У меня болезнь по неврологической линии. Я, конечно, очень переживал, что у меня не было раньше возможности попасть. Это, конечно, очень хорошо, что сейчас по профилю начинает работать.

Людмила Сеньковская, заместитель главного врача Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево»:

С учетом того, что мы возобновили работу нашу обычную только вчера, количество пациентов неврологических еще не такое большое. Это в пределах пяти человек. Но с понедельника уже есть заявки, мы ожидаем приезд около 15 человек. Поэтому наши пациенты возвращаются к нам, поступает много звонков, пациенты уточняют, когда к вам можно, когда вы откроетесь. Этот момент наступил, поэтому мы ждем своих пациентов.