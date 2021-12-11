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«Мы ждём своих пациентов». Витебский областной госпиталь инвалидов ВОВ перешёл на обычный режим работы

11 декабря 2021 11:55
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Новости Беларуси. Эпидситуация, которая складывается в нашей стране, позволяет выводить больницы из красной зоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области сразу два медучреждения стали принимать пациентов по своему профилю.  

«Мы ждём своих пациентов». Витебский областной госпиталь инвалидов ВОВ перешёл на обычный режим работы-1

Среди них областной госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево». Уже в первый день работы в привычном русле сюда на реабилитацию стали заезжать пациенты. Учреждение специализируется на оказании помощи по неврологии, онкологии и ортопедии. Занятия у постояльцев расписаны на весь курс лечения. Многие ждали возможность приехать в «Юрцево».  

«Мы ждём своих пациентов». Витебский областной госпиталь инвалидов ВОВ перешёл на обычный режим работы-4

Вячеслав Шишков, житель Новополоцка:  
У меня болезнь по неврологической линии. Я, конечно, очень переживал, что у меня не было раньше возможности попасть. Это, конечно, очень хорошо, что сейчас по профилю начинает работать.  

«Мы ждём своих пациентов». Витебский областной госпиталь инвалидов ВОВ перешёл на обычный режим работы-7

Людмила Сеньковская, заместитель главного врача Витебского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево»:  
С учетом того, что мы возобновили работу нашу обычную только вчера, количество пациентов неврологических еще не такое большое. Это в пределах пяти человек. Но с понедельника уже есть заявки, мы ожидаем приезд около 15 человек. Поэтому наши пациенты возвращаются к нам, поступает много звонков, пациенты уточняют, когда к вам можно, когда вы откроетесь. Этот момент наступил, поэтому мы ждем своих пациентов.  

«Мы ждём своих пациентов». Витебский областной госпиталь инвалидов ВОВ перешёл на обычный режим работы-10

В областном госпитале с лета 2020 года проходят реабилитацию пациенты, перенесшие коронавирус. За это время здесь восстановили здоровье более 3 000 жителей Витебской области.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Вячеслав Шишков # Людмила Сеньковская # Фотофакт

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